Sumar pide responsabilidades por el informe de Ceuta e IU alude a ceses y apunta al director de la Policía y Marlaska

Sumar pide responsabilidades por el informe de Ceuta e IU alude a ceses y apunta al director de la Poli El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maillo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).- Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Sumar han demandado que se asuman responsabilidades en el seno del Ministerio del Interior si se confirma que en el seno de la Policía no se informó al Ministerio del Interior sobre el polémico informe que apunta a las fuerzas de seguridad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta o en caso de que se ocultaran las conclusiones del mismo.

El más contundente ha sido el coordinador federal de Izquierda Unidas (IU), Antonio Maíllo, quien ha pedido ceses al más alto nivel y ha afirmado de confirmarse esa falta de lealtad a Interior tendría que comportar la dimisión del director general de la Policía, Francisco Pardo, o incluso recaería en Marlaska asumir la responsabilidad si su departamento tenía constancia de esas conclusiones y no las transmitió.

"Vamos a esperar lo que dice el informe pero lo que está claro es que si se confirma que la Policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la Policía. Y, si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la transmitió, pues tendrá que asumir la responsabilidad el ministro del Interior", ha enfatizado durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Maíllo ha elevado el tono ante esta controversia por este informe que secundaría la tesis que defiende el socio minoritario del Ejecutivo de que Marruecos tuvo participación en esta crisis, frente a lo que sostiene el ala socialista.

Mientras, el ministro del Interior ha reclamado al director general de la Policía que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

LA PORTAVOZ PIDE DEPURAR RESPONSABILIDADES

Dentro de las filas de Sumar el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha indicado que hay dos posibilidades en esta polémica consistentes en que la Policía ocultara información a Interior o que el propio Marlaska "ha mentido" en lo relativo al papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La portavoz de Sumar en el Congreso y coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, ha demandado también que lo acaecido con el contenido del informe y su filtración es "grave" y por tanto ha demandado "claridad y transparencia" por parte de Interior.

Sin hacer referencias concretas, ha pedido depurar "responsabilidades" y ha apuntado, en clara referencia al ala socialista, que "seguir diciendo que Marruecos no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil".

Mientras, Maíllo ha apuntado que la falta de información sobre este informe iría en la línea de lo que viene denunciando durante este verano y es que "hay terminales en la estructura del Estado que funcionan al margen y en paralelo, y con deslealtad" hacia gobiernos legítimos. "Si esto se confirma, es que hay una insuficiencia de información al Gobierno y eso tiene que aclararse", ha incidido.

A su vez, ha reafirmado que independientemente de esto es evidente que supone un error" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asumir que "hay una responsabilidad en el Gobierno de Marruecos" sobre lo ocurrido en Ceuta, que en IU entienden que es "una responsabilidad de carácter criminal, porque ha provocado nada más y nada menos que 145 muertes de inocentes", según ha añadido.

URTASUN, MÁS PRUDENTE

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado prudente hasta que se esclarezca la credibilidad de este informe pero ha insistido en que Sumar considera evidente que Marruecos tiene responsabilidad, "por acción y omisión", en esta crisis.

De hecho, la portavoz parlamentaria ha pedido que en caso de confirmarse estas pesquisas policiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que convocar a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para exigir explicaciones.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que esa petición de responsabilidades al país vecino es "imperativo" en caso de que se corrobore el contenido del informe policial.

PODEMOS VUELVE A PEDIR LA DESTITUCIÓN DE MARLASKA

Sí se ha expresado en términos similares a Maíllo el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha exigido la destitución o dimisión del ministro del Interior por su "desastre de gestión".

"Creo que es incuestionable que Marlaska a día de hoy no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior", ha manifestado en declaraciones a 'Canal Red' y también mediante un mensaje en la red social 'X'. El dirigente 'morado' ha demandado en diversas ocasiones el cese del ministro.