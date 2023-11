Sumar prefería esperar para tratar de incorporar firmas de aliados a la hora de registrar la ley de amnistía

(I-D) La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois; la líder de Sumar, Yolanda Díaz y el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, a su llegada a una reunión del grupo Sumar, en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Sumar planteó durante este lunes al PSOE esperar a poder incorporar más firmas de aliados parlamentarios antes de registrar la ley de amnistía, según han informado fuentes de la coalición tras la decisión de los socialistas de presentar en solitario la proposición de ley sobre la amnistía.

Desde el grupo parlamentario plurinacional han explicado consideraban importante incorporar la rúbrica de todas las formaciones que apoyarán la amnistía, pero como "lamentablemente" no ha sido así el criterio que se ha seguido es que no tuviera su firma.

Otras fuentes de la coalición han explicado que estaban convencidos de que el registro de la iniciativa se demoraría hasta este martes en busca de recabar dichas firmas, pero finalmente han visto que el PSOE ha optado por la vía de registrarla sin aliados. "Han tirado por la calle del medio", resume gráficamente sectores de la coalición.

No obstante, desde Sumar restan importancia a esta situación dado que la vía escogida por el PSOE para el registro de la proposición de ley es una "formalidad" y lo relevante es que la ley "salga adelante" con el apoyo de todos los grupos que votarán sí a la investidura.

El PSOE ha solicitado que la proposición de ley destinada a amnistiar a los encausados en el proceso independentista catalán desde 2012 tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos a la mitad, y ello podría permitir que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de un mes.

Y ha registrado la propuesta normativa en solitario, sin la firma de Sumar ni de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu, ni de los nacionalistas del PNV y del BNG, que era lo que se pretendía. Obtener el visto bueno de todos estos grupos fue retrasando hasta última hora el registro del texto y finalmente el PSOE optó por ir en solitario.

Algunos de los socios del PSOE han confirmado a Europa Press que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto, que no les llegó hasta el mediodía del lunes. Otros, como el PNV, aseguran que no suscribieron el texto porque "las partes negociadoras no lo han requerido".

Esta mañana la líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuntaba que el registro de la ley de amnistía iba a ser inminente e iba a concitar un "acuerdo histórico" entre formaciones políticas para desplegar una medida "necesaria" para "acabar" con el conflicto político catalán.

Durante una reunión con el grupo parlamentario plurinacional, ha destacado que la ley supone "salir del bucle" que se originó en 2017 a raíz del 'procés' y que no se impulsa por "unos pocos", en referencia a políticos independentistas, sino para la mucha gente común como directores de escuela que abrieron centros escolares para una votación.

"La aprobación de esta ley va a suponer una victoria para la democracia española y lo compartimos por una razón fundamental, porque nuestra democracia es robusta. Hoy vamos a hacer un país mejor", ha insistido.