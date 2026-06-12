Sumar pregunta a Marlaska en el Congreso si la agresión policial a una profesora tendrá consecuencias

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, aprovechará la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, si la agresión policial por la espalda a una profesora jubilada que se manifestaba en Valencia va a tener alguna "consecuencia".

"¿Qué consecuencia tiene en democracia que un policía nacional agreda por la espalda a una profesora jubilada durante una manifestación pacífica?", es el enunciado que el diputado de Sumar ha registrado para el Pleno del próximo miércoles.

En las imágenes que circularon por redes sociales se ve cómo un agente antidisturbios empujó fuertemente por la espalda a esta profesora que protestaba sin violencia y sin que ella fuera advertida ni se percatase de su presencia. La mujer cayó de bruces, golpeándose la cara contra el suelo, por lo que tuvo que ser asistida por los sanitarios.

Además de la solicitud de explicaciones, Esquerra (ERC), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, se aliaron para registrar una petición de comparecencia de Marlaska ante el Pleno del Congreso por estos hechos.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE USTED SIGA SIENDO MINISTRO?

Por su parte, en la sesión del control del miércoles, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha presentado otra pregunta para su respuesta oral dirigida al titular de Interior: "¿Cómo es posible que usted siga siendo ministro?".

Además, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez, preguntará a Marlaska sobre si está "del lado de la ley o del lado del Gobierno".

Los 'populares' le pedirán explicaciones por la actuación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de transcendiera que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita señalaba que se reunió tres veces con la exmilitante socialista Leire Díez, la llamada 'fontanera de las cloacas del PSOE', investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por supuestamente montar una red para desacreditar personas e instituciones implicadas en casos de corrupción del Gobierno o familiares del presidente.