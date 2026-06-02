Sumar presiona al PSOE para reactivar leyes pendientes: "Es el único camino para mantener viva la legislatura"

1092248.1.260.149.20260602122210 Archivo - El secretario primero del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha advertido al PSOE que la única forma de salvar la legislatura tras las investigaciones judiciales que le salpican es reimpulsar las medidas sociales, en vivienda y regeneración democrática. Por ello, ha prometido que elevará la presión en el Congreso para retomar una batería de propuestas de ley.

Concretamente, el socio minoritario del Ejecutivo argumenta que no es momento de rendirse sino de redoblar los esfuerzos parlamentarios para recomponer el bloque de investidura. Además, ha replicado que su apelación a la campaña de derribo contra el Gobierno no puede ser "excusa" para no reaccionar.

"No podemos estar por un lado hablando de que hay fuerzas oscuras que quieren tambalear a este Gobierno, porque es un Gobierno de izquierdas que hace cosas para la gente, y luego no hacer cosas para la gente", ha lanzado el diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, en rueda de prensa.

Mientras, el coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que desbloquear toda una batería de iniciativas pendientes, tanto en el ámbito de Gobierno como en el parlamento, como único camino para mantener "viva" la legislatura, comprometida a su juicio por los graves casos de corrupción que salpican al PSOE.

"Esta legislatura solamente puede subsistir si se aceleran las reformas sociales que la mayoría nos está exigiendo y si se aceleran las reformas de regeneración democrática que el PSOE debería haber implementado hace mucho tiempo y no lo ha hecho", ha proclamado en rueda de prensa para alertar a los socialistas que están "cavando su propia tumba" si no comprenden ya que es el momento de actuar en vivienda. A su vez, ha demandado que se mantengan las rebajas del IVA a la factura de la electricidad y gas.

PEDIRÁN AL CONGRESO DESCONGELAR LEYES

Pisarello ha reivindicado que Sumar va a "presionar" al PSOE para reactivar una quincena de medidas pendientes. Por ejemplo, ha afirmado que van a pedir en la Mesa del Congreso recuperar la proposición de ley para regular el alquiler de temporada, para terminar con las cláusulas abusivas hipotecarias, aprobar una ley de embargo de armas a Israel, la recuperación de la jurisdicción internacional para perseguir crímenes de lesa humanidad y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley 'Mordaza'.

También ha exigido impulsar medidas anticorrupción contundentes, que actué contra los sectores económicos que corrompen, eviten el fenómeno del tráfico de influencias o reforme el estatuto de los expresidentes.

Aparte, ha demandado que el PSOE actúe para sacar las iniciativas que sean posible dentro del ámbito estrictamente del Gobierno y que vuelva a traer de forma inmediata el decreto de prórroga de los contratos de alquiler.

"Vamos a seguir con la presión", ha enfatizado para apostillar que el PSOE, ante esta crisis que atraviesa por las investigaciones judiciales, tiene que dar una "señal" de que está dispuesto a demostrar con hechos que tiene "tolerancia cero" a la corrupción.

SÁNCHEZ TIENE QUE CUMPLIR CON SUS ALIADOS

Por su parte, Alberto Ibáñez ha avisado al PSOE que "no hay excusas" y que tiene que cumplir los compromisos con sus aliados si quiere dar argumentos de que el objetivo es completar la legislatura, criticando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá tarde en la cámara.

El dirigente de Compromís ha reflexionado que los socialistas "no se pueden escuchar ni en la torpeza" del PP ni en las "ansias" de los poderosos que hace mucho tiempo que anhelan que el Gobierno progresista "fracase".

En consecuencia, ha exigido aprobar medidas anticorrupción y un nuevo decreto de prórroga de alquileres incluyendo demandas de Junts. Al respecto, ha dicho que le consta conversaciones con los postconvergentes pero que su concreción "va lenta".

Finalmente, ha ironizado que el líder del PP, Allberto Núñez Feijóo, está a 150 euros de "tragarse el sapo de pactar con separatistas", que es el coste del vuelo a Bruselas y el billete de tren a Waterloo tras exigirle Junts que acuda a reunirse presencialmente con su líder, Carles Puigdemont, de cara a plantearles la opción de una moción de censura. Dicho esto, ha reclamado a Feijóo que si esto "no es real" deje de "embarrar el debate público".