Maíllo insiste en una reunión entre PSOE y Sumar por los casos de corrupción: "Tiene que dar muchas explicaciones"

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha insistido en la idea de una reunión entre el PSOE y Sumar, los partidos que conforman el gobierno de coalición, a raíz de los presuntos casos de corrupción vinculados con los socialistas.
"Si el gobierno de coalición decide afrontar una estrategia conjunta, nosotros nos veremos implicados en ello, pero si una parte del gobierno asume de manera unilateral una posición estrategia, nosotros nos sentiremos liberados", ha apuntado Maíllo en un atención a los medios este martes en el Parlamento andaluz.
En este sentido, el coordinador general de IU ha subrayado que el PSOE debe dar "muchas explicaciones" en relación a las informaciones y ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados "gracias" a Sumar.
A raíz de estas comparecencia, Maíllo ha asegurado que "valorarán" las explicaciones y ha insistido que su parte del gobierno "puede coincidir o no" con los socialistas, al mismo tiempo que se ha mostrado cauto ante la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si Moncloa decide valorar lo que consideren sin consensuarlo con la otra parte del Gobierno, puede coincidir o no con nuestro parecer", ha subrayado.
La semana pasada Maíllo pedía por primera vez una reunión bilateral dentro del Gobierno para abordar los casos. Por parte del espacio de Sumar "están en permanente contacto, análisis y visión de lo que está ocurriendo", afirmaba.