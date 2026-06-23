Sumar presiona a Sánchez para desbloquear leyes e iniciativas pendientes como respuesta a la condena de Ábalos

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que muestre "contundencia", "transparencia y verdad" durante su comparecencia este miércoles en el Congreso tras la condena al exministro José Luis Ábalos y le presiona para que sea "valiente" a la hora de desbloquear una serie de leyes que den sentido al final de la legislatura.

Concretamente, el socio minoritario del Ejecutivo le marca que asuma algunas de sus reivindicaciones como es la reforma del estatuto de los expresidentes que presentaron tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y otras medidas de regeneración como mayores penalizaciones contra los corruptores, máxime tras la sentencia del caso 'Mascarillas'.

Y en materia social demandan que la reforma del registro horario, la regulación de los alquileres de temporada y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza' sea una realidad.

Sumar ha reafirmado que la sentencia del caso 'Mascarillas' no afecta al PSOE como partido y se circunscribe a personas "concretas" y, por tanto, ha reiterado que el adelanto electoral no es la solución y que se tiene que aprovechar lo que resta de legislatura.

La portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que la "línea roja" de su espacio para romper con el Gobierno es la financiación irregular, algo que no figura en la causa que condena por corrupción a Ábalos.

En todo caso, ha señalado que esperan del presidente "explicaciones detalladas y concretas" sobre los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y ha advertido que ya no valen "promesas genéricas", dado que la ciudadanía está "cansada" de aquellos que colmo Ábalos se han enriquecido a costa de las elecciones.

SÁNCHEZ DEBE ACLARAR CÓMO VA A RECUPERAR LA CONFIANZA

"Hay una pregunta muy sencilla que debe responder el presidente. ¿Qué va a hacer el PSOE para garantizar que esto no vuelva a ocurrir y para recuperar la confianza de la ciudadanía?", ha desgranado Martínez Barbero para apostillar que en su comparecencia del presidente "no basta con hablar de corrupción", sino que debe desgranar qué va a hacer para terminar con la crisis de la vivienda y sus planes para aprobar el control horario o la prestación universal por crianza, medidas que son banderas de Sumar.

Por tanto, ha insistido que el PSOE debe demostrar aquí su "fiabilidad" y compromiso de no "perder ni un minuto más" en sacar adelante medidas sociales, dado que el miedo a decepcionar a la ciudadanía progresista es la inacción.

Fuentes del grupo desconocen por ahora los anuncios que puede hacer Sánchez en su comparecencia pero se muestran optimista de poder avanzar de forma destacada en estas medidas, pese al contexto complicado a nivel judicial.

También en esta línea se ha manifestado la portavoz adjunta del grupo plurinacional y dirigente de los Comuns, Aina Vidal, quien ha reclamado al presidente que anuncie su compromiso de sacar el nuevo registro horario, acusando al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de bloquearlo "tomándoles el pelo" al ala minoritaria del Ejecutivo.

A su vez, ha citado que otra prioridad es derogar la Ley Mordaza, al entender que dan los números para ello, y que se regule el alquiler vacacional y de habitación, advirtiendo que no se use como excusa a Junts para tapar, a su juicio, la "falta de ambición" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Lo que esperamos mañana del presidente no solo es contundencia y palabras, esperamos transparencia y verdad. Pero esperamos algo más que eso (...) Esperamos acción y esperamos medidas", ha enfatizado durante en rueda de prensa.

COMPROMÍS, SÁNCHEZ TIENE RESPONSABILIDAD 'IN VIGILANDO'

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado en otra comparecencia que las explicaciones que ha dado el PSOE sobre esta sentencia "ni son correctas ni son suficientes", aunque ha lanzado que Sánchez mañana tiene una oportunidad en el Congreso de arreglarlo, con una respuesta "política y legislativa".

De hecho, ha defendido que la legislatura no está acabada y los socios de izquierda tienen que aprovechar y conseguir sacar iniciativas clave hasta el final, dado que tienen que ser conscientes de a quienes representan.

La diputada de la formación valenciana adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha afirmado que Sánchez tiene una "responsabilidad" política 'in vigilando', pues él eligió a Ábalos como dirigente dl PSOE, y debe dar explicaciones claras este miércoles. De hecho, ha advertido de que están "hartos" de anuncios y quieren que se hagan de una vez realidad medidas concretas.

DENUNCIAN EL "GUANTE DE SEDA" QUE RECIBE ALDAMA

Respecto a la sentencia del caso, la coportavoz de los Comuns celebra la contundencia del fallo del Tribunal Supremo respecto a la condena de Ábalos, pero también denuncia la parte "vergonzosa" que resulta que el empresario Víctor de Aldama no ingrese al final en prisión tras colaborar durante el caso.

Es más, ha denunciado lo "asimétrico" que resulta que haya "guante de hierro en este caso contra los corruptos y guante de seda contra los corruptores". Por tanto, ha calificado de "vergonzoso" que Aldama se vaya de "rositas", lo haga "humillando a la Justicia", y tengan que ver que la ultraderecha con toda "fanfarria" le está "preparando un trono".

Respecto al empresario, la portavoz parlamentaria lo ha calificado de "ladrón" que ha recibido los "aplausos" de los líderes de PP y Vox, a los que achaca intentar convertir a estos "personajes" en "referentes morales".

A su vez, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid , Mónica García, ha criticado en la red social 'X' que "el cabecilla de los corruptos, asiduo a las manifestaciones ultras, se levanta 3'6 millones de euros por el pelotazo de las mascarillas, conserva el botín y sale de rositas", en referencia a Aldama. "Ya solo falta que los servicios para la comunidad los haga en Quirón", ha zanjado.