Sumar presume que Sánchez está cada vez más cerca de sus posiciones en defensa y Compromís pide no tomarles por ingenuos

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acerca aún más a sus posiciones en materia de política de defensa, en vísperas de su comparecencia mañana en el Congreso.

A su vez, varios de los partidos que conforman el grupo plurinacional, como Compromís, le han pedido un debate "serio" sobre gasto en defensa y no se les tome de "personas ingenuas".

"Hemos visto cómo Sánchez se acercaba a nuestras posiciones aún más. Hemos logrado ya garantizar que en ningún caso se realicen recortes de gastos sociales y ahora el presidente también asegura además que no comparte el término rearme que ha usado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen", ha manifestado Martínez Barbero en rueda de prensa.

No obstante, ha advertido como hizo ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ""no se trata o no de compartir el término", sino que en materia de seguridad hay que "rechazar además la propuesta de disparar el gasto militar de los Estados miembros".

"No estamos ante un debate terminológico, estamos ante un debate de cambio de modelo", ha apostillado para indicar que seguridad implica también soberanía energética, ciberseguridad, multilateralismo y diplomacia y que la UE mantengan sus principios fundamentales sobre el bienestar social.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria ha explicado que intervendrá por el grupo plurinacional durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso, donde aprovechará para lanzarle una serie de preguntas concretas para que responda y la ciudadanía conozca la posición del Gobierno.

En todo caso, ha saludado que el presidente acuda al parlamento y propicie un debate con todos los grupos sobre este asunto tan relevante.

COMPROMÍS Y CHUNTA RECHAZAN ELEVAR EL GASTO MILITAR

Mientras, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha demandado al presidente un debate parlamentario serio y no tomarles como personas "ingenuas", dado que es consciente de que se quiere establecer en el "imaginario colectivo" una sensación de inseguridad para justificar un plan de rearme en la UE.

En este caso, ha abogado por la coordinación eficaz de presupuestos en defensa y de capacidades militares entre todos los países miembros de la UE, dado que Rusia "siempre ha estado ahí" al recordar que ya hace una década se anexionó Crimea y nadie llamó a elevar el gasto militar.

Por su parte, la portavoz de los Comunes Aina Vidal ha pedido a la Comisión Europea que no fomente alarma en la población para justificar la inversión hacia la industria armamentística.

Mientras, el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha afirmado que la "euforia militarista" en la UE no conduce a "ningún lado", salvo una "escalada belicista".