Sumar rechaza entrar en hipótesis de ruptura con PSOE porque los datos que hay es que el caso Cerdán no afecta a Sánchez

Afea que las explicaciones del presidente son insuficiente mientras Comunes, Chunta y Compromís endurecen el tono

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha rechazado valorar escenarios de ruptura con el PSOE, algo que no han descartado los Comunes si no se actúan con contundencia por parte de su socio de coalición, dado que ahora mismo la realidad es que el caso de Santos Cerdán está acotado al exsecretario de Organización socialista y no hay afectación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De todas formas, ha proclamado que su espacio, por medio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, exigió al presidente garantías de que el caso de Cerdán no se extiende al PSOE y ha calificado de "insuficiente" la comparecencia de ayer y la carta pública de esta mañana del también líder del PSOE. Eso sí, ha reafirmado que la solución no es dejar que el PP y la ultaderecha de Vox gobiernen.

"Entiendo que se quiera entrar a valorar escenarios que ahora mismo no se producen, pero yo lo que valoro es lo que existe ahora mismo", ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja cuestionada sobre si barajarían dejar el Ejecutivo si hubiera más noticias sobre presunta corrupción en las filas del PSOE.

LOS ALIADOS DE SUMAR ENDURECEN EL TONO

Todo ello después de que el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, no haya descartado la posibilidad de ruptura ante esta crisis, en la que no valen "las excusas ni buenas palabras".

Partidos aliados de Sumar se han expresado en todo duro ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que el diputado de la Chunta Jorge Pueyo ha advertido de que su formación debatirá si merece la pena continuar apoyándole, explicitando también que todos los escenarios estaban abiertos.

Y la portavoz de Compromís, Águeda Micó, ha dicho que no se fía de Sánchez y ha reclamado medidas radicales de regeneración pactada con todos los socios. Después ha lanzado que, en base a ese consenso, el jefe del Ejecutivo debería sopesar la opción de la moción de confianza.

No obstante, Martínez Barbero ha descartado entrar en debates sobre posibilidad de ruptura o la moción de confianza. Así, ha enfatizado que Sumar exige "contundencia" ante cualquier indicio de irregularidad como demostró en el caso de Santos Cerdán al reclamar su dimisión, pero ha subrayado que Sumar no va a trabajar con "hipótesis" de que la trama Koldo afecte a más cargos del PSOE, sino sobre la información fehaciente de la que se disponga.

"HAY QUE PONER TODA LA CARNE EN EL ASADOR"

Durante su comparecencia, Martínez Barbero ha reafirmado que hay un "profundo malestar" en la mayoría ciudadana del país por el caso de Cerdán y que Sumar comparte, teniendo claro que hay que ir mucho más allá de las disculpas. La "corrupción cero es posible", ha remachado, para poner por ejemplo a distintas fuerzas de la izquierda alternativa.

A su vez, ha avisado de que tampoco basta con "azuzar el miedo" de que viene la derecha y que es necesario un "reseteo" de la legislatura. Para ello, plantearon a Sánchez exigencias como prohibir la contratación pública de empresas condenadas por corrupción y poner fin al uso abusivo de los aforamientos de cargos públicos.

También ha avanzado que la siguiente proposición de ley que Sumar llevará al pleno del Congreso será la creación de una oficina estatal contra la corrupción.

Por otro lado, Sumar ha demandado al PSOE que desbloquee la agenda social y cumplir con las medidas pactadas en el pacto de gobierno. "Hay que poner toda la carne en el asador", ha sentenciado para advertir de que esta legislatura no puede ser de "resistencia".