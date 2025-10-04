Sumar rechaza "lecciones de moral" del PP tras el informe de la UCO sobre Ábalos e insiste en la Oficina Anticorrupción

La eurodiputada de Sumar Estrella Galán, ofrece unas declaraciones a la prensa, antes de la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha cargado contra el PP asegurando que no aceptan "lecciones de moral" provenientes de los 'populares' tras la publicación del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo del PSOE en sobres del partido al exministro José Luis Ábalos.

"Creemos que el Partido Popular no puede dar lecciones de moral absolutamente a nadie", ha afirmado la dirigente de Sumar en declaraciones a los medios antes de asistir a la manifestación por Palestina que se celebra este sábado en Madrid.

Hernández ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo que rechazaron la propuesta que Sumar llevó al Congreso para la creación de una Oficina Anticorrupción, una medida que emana de las instituciones europeas y que reclama la ciudadanía española, que quiere "cordones sanitarios que no obedezcan a ideologías".

"El Partido Popular poco puede decir aquí más que mirar a sus filas internas, poner en orden su casa y por supuesto ofrecer todas las responsabilidades penales y políticas, si las hubiere, ante el conjunto de la ciudadanía", ha sentenciado la coordinadora de Sumar.

NO SE PRONUNCIAN SOBRE EL INFORME DE LA UCO

Cuestionada por una valoración del informe de la UCO conocido este viernes, Hernández se ha abstenido de responder y se ha limitado a decir que desde su formación no se comenta sobre "procesos judiciales" abiertos.

"Nosotras no vamos a estar respondiendo a cada informe o a cada cuestión que vaya saliendo puntualmente. Nuestra voluntad y nuestro objetivo es firmemente político, es defender los intereses de la ciudadanía, es luchar contra el cáncer que la corrupción supone para el Estado democrático", ha añadido.

Al hilo, ha insistido en la necesidad de que se aprueben medidas como la Oficina Anticorrupción, que fue rechazada por la Cámara Baja con el voto en contra de formaciones como PP y Vox, y por las que Sumar va a "seguir trabajando" para que sean "una realidad en nuestro país".