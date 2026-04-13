Sumar recibe con prudencia el procesamiento de Begoña Gómez pero subraya que la instrucción de Peinado es "cuestionable"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante una rueda de prensa de los representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, a 13 de abril de 2026, en - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar han optado por la prudencia a la hora de valorar el procesamiento de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por cuatro presuntos delitos, aunque ha subrayado que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado es "cuestionable".

Así lo ha desgranado después de que el magistrado 'caso Begoña Gómez' haya acordado procesar a Begoña Gómez por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

El dirigente de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, en rueda de prensa conjunta este lunes con la coordinadora de Sumar Lara Hernández en representación de las formaciones del socio minoritario, ha señalado que acababa de conocer la decisión judicial que tendrán que estudiar.

En todo caso, ha apostillado que la trayectoria de Peinado en esta causa, que a su juicio ha suscitado un "cuestionamiento significativo" por parte del Poder Judicial, suscita "todas las sombras de dudas" que existen sobre el proceso de esta instrucción.

"Coincidirán con nosotros en que ha sido cuanto menos cuestionable en muchos de sus puntos, tengamos la prudencia suficiente como para leer la letra pequeña y esperar a ver qué ocurre en los próximos pasos", ha añadido.