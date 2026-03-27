Sumar reconoce sus diferencias con Cuerpo por las medidas que "afectan a la mayoría social"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha felicitado a Carlos Cuerpo por sus nombramiento como vicepresidente primero del Gobierno, en sustitución de María Jesús Montero, y ha destacado su "buena relación" parlamentaria, si bien ha reconocido que "no siempre compartimos opinión sobre las medidas que afectan a la mayoría social y sobre todo a la clase trabajadora".

En una entrevista en 'La noche en 24 horas', Barbero ha recalcado que siempre han tenido "total cordialidad y normalidad", pese a no coincidir en determinadas medidas económicas, como el registro horario.

"Es un recorrido que llevamos desde que estamos en el Gobierno. Empezó en los ERTE con Nadia Calviño, y llegó con la reforma laboral, la Ley Riders, las subidas de salario mínimo interprofesional...", ha enumerado Barbero.

Así, Barbero ha defendido que todas estas medidas criticadas por el Ministerio "han sido esenciales para la economía y no solo para la gente trabajadora". "Yo creo que deberían aprender de la experiencia y entender que estas medidas son buenas para todas y que tienen que salir adelante", ha sostenido.

Respecto al registro horario, ha asegurado que "no es normal" que haya "2,5 millones de horas extraordinarias no pagadas y no cotizadas a la semana y que esto al Ministro de Economía le parezca que tiene que seguir así". No obstante, ha negado que haya un enfrenamiento con el departamento que dirige Cuerpo.

Asimismo, ha dicho que Sumar está "muy orgullosa" del nuevo vicepresidente primero, aunque ha señalado que "cambian los pesos de las mujeres en el Gobierno": "A algunas nos hubiera gustado que esos pesos se mantuvieran".

Preguntada por el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y si logrará aprobar los presupuestos generales del Estado, la portavoz de Sumar ha defendido que trabajan con los presupuestos "más expansivos de la historia de España", y que pese a estar prorrogados, "nos permiten hacer todo lo que queremos hacer".

"Mantenemos, obviamente, que es una obligación constitucional y democrática llevar los presupuestos a la Cámara. Siempre hemos dicho que debe ser así y ojalá el nuevo Ministro de Hacienda tenga la fortuna de conseguirlo. Que se presenten y que se voten. Las dos cosas", ha añadido.

Por otro lado, ha mostrado confianza en que el decreto de vivienda saldrá adelante "negociando", al tiempo que ha cargado contra el PP, Junts y Vox por su rechazo. "Este mes se les va a hacer muy largo. Consiste en explicarle a tres millones de personas que quieren echarlas de sus casas para construir pisos turísticos", ha lanzado.