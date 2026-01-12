Sumar respalda las protestas de las mujeres en Irán, pero subraya que el futuro del país no lo decide EEUU ni Israel

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha mostrado su apoyo a las mujeres que se movilizan en Irán contra el régimen de los 'ayatolás', pero ha advertido que es el propio país el que debe decidir su futuro, no Estados Unidos ni Israel.

"Queremos mandar fuerza a todas aquellas mujeres, que son parte de la población que más sufre bajo este régimen de Irán (...) Consideramos que lo que deba ser Irán en un futuro solo lo puede decidir su pueblo, como es evidente y es lógico. Y nadie más, ni Trump ni tampoco Netanyahu", ha manifestado en rueda de prensa.

Por otro lado, Hernández ha reivindicado que las fuerzas progresistas tienen que centrarse en refundar la Unión Europea ante el desafió "imperialista" de Trump, algo que implica aumentar en la autonomía estratégica y tener una política de seguridad y defensa común y "desacoplada" de la OTAN.

La dirigente de Sumar ha acusado a Trump de intentar "dinamitar el orden internacional" en diversos frentes. Por ejemplo, ha denunciado que trata de lograr un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, al que ha tachado de "tirano" para "vender al pueblo ucraniano y repartirse el país como un mero botín".

También ha cargado contra su "falso plan de paz" sobre Gaza, su agresión imperialista en Venezuela para "saquear" su petróleo o la amenaza de anexionarse territorio europeo con el caso de Groenlandia.

De esta forma, ha acusado a Vox de ser unos "vendepatrias" que está al "servicio de Trump" y ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quedarse en "tierra de nadie" ante las maniobras del presidente norteamericano.