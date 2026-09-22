Sumar ve pasividad policial en la agresión a una diputada de Ceuta y urge a Marlaska a "ponerse las pilas"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior que se "ponga las pilas" a la hora de identificar y detener a todos los responsables del ataque a la diputada de 'Ceuta ya', Julia Ferreras, y el activista Rafael Borrego y ha denunciado diferencia de trato por parte de la justicia cuando hay incidentes que afectan a personas de izquierda.

Además, el socio minoritario del Gobierno ha reclamado al PSOE que reaccione de una vez ante la crisis que padece la ciudad autónoma y que asuma la reubicación de los migrantes que permanecen en la zona, pese a las presiones que ejerce la UE y la derecha contra estos desplazamientos.

La portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha condenado en rueda de prensa la "escalada de violencia" contra los migrantes y miembros de ONG en Ceuta, plasmado en el "terrible ataque" contra la diputada ceutí y el activista de la Flotilla de apoyo a Gaza.

En este sentido, ha reclamado que todos los autores de esta agresiones sean detenidos y juzgados mientras que ha preguntado al Ministerio del Interior si tiene algo que comentar ante la diferencia de trato recibido por los manifestantes implicados en este incidente y las cargas que se lanzaron contra los migrantes que eran trasladados al campamento de acogida del Puerto de Ceuta.

Martínez Barbero ha reafirmado que la solución en Ceuta pasa por los traslados y que ha pedido al Gobierno de Ceuta, presidido por Juan José Vivas, que deje de poner "trabas" a la reubicación de los menores no acompañados. Eso sí, ha lanzado un mensaje al PSOE para que actúe en consecuencia para llevarlos a la Península y dejar de aceptar el "chantaje" de la Comisión Europea.

La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha condenado en otra comparecencia de prensa el ataque a la diputada ceutí y ha mostrado su preocupación por el aumento de la violencia en Ceuta, que ha desvinculado del "miedo legítimo" que puede sentir la población ceutí tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

MARLASKA TIENE QUE DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

Eso sí, ha cuestionado que solo haya un detenido por el incidente que afectó a la diputada ceutí y ha demandado a Interior "que se ponga las pilas" en identificar a todos los implicados.

Su compañero de bancada y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha elevado el tono al tachar de "atentado" el ataque que sufrió el activista y la diputada ceutí por parte de "ultras de la extrema derecha", preguntándose "dónde está la Audiencia Nacional" que en otras agresiones similares actúa con más prisa.

Ibáñez, quien ha criticado que solo haya un arrestado y solo acusado encima por daños a un vehículo, ha denunciado diferencia de trato policial en función de si los incidentes implican a personas de izquierda y ha emplazado al ministro Fernando Grande-Marlaska que "haría bien en democratizar el Cuerpo".

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS A INTERIOR

Por su parte, la coportavoz de los Comuns y diputada del grupo, Aina Vidal, ha responsabilizado de este incidente al discurso que mantienen el PP y Vox ante la crisis de Ceuta, alertando de la estrategia clara de "inocular el odio".

Su compañero de formación, Gerardo Pisarello, ha registrado una serie de preguntas parlamentarias que aclare las medidas que va a adoptar para evitar este tipo de agresiones y si tiene datos de que hay en Ceuta campañas para incitar el odio en redes sociales. Aparte, quiere información sobre si se está investigando a grupos organizados de ultraderecha.