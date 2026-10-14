El Supremo confirma las condenas de Ábalos y Koldo al rechazar sus peticiones de anular la sentencia de las mascarillas

Archivo - El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles las condenas de 24 y 19 años de cárcel que impuso al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el 'caso mascarillas', al desestimar los incidentes de nulidad que presentaron contra la sentencia.

La Sala de lo Penal así lo ha decidido en un auto, recogido por Europa Press, después de que el pasado junio los condenara por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía Anticorrupción interesó que se rechazaran los incidentes de nulidad de ambos, señalando que "necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio", al "limitarse a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita".

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