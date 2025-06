Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha aclarado este viernes al PSOE que no puede hacer peticiones de ningún tipo en esta causa al no ser parte de la misma, si bien ha indicado que, "por descontado", efectuará el debido expurgo para dejar fuera de las pesquisas cualquier información ajena al caso que halle en la copia que la Guardia Civil realizó del correo electrónico corporativo del ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán.

En una providencia, Puente acuerda devolver al PSOE el escrito que presentó el pasado 23 de junio interesando que se expurgasen, bajo control judicial, todas aquellas comunicaciones contenidas en la cuenta del 'email' corporativo de Cerdán que no resulten de interés para la causa.

El magistrado explica que, al no ser parte en la causa, el PSOE no puede sostener pretensiones ni hacer sugerencias. "Hasta este momento, al menos, no ha hallado este instructor motivo consistente alguno para llamarle a ella; y tampoco ha tratado dicho partido político de personarse", recuerda.

En este sentido, añade que, como "fácilmente se comprenderá", "cualquier persona, física o jurídica, ajena al procedimiento judicial carece de capacidad para sostener pretensiones en el mismo, como no la tiene tampoco para efectuar sugerencias acerca del modo en que aquél debe discurrir".

No obstante, en relación con el expurgo solicitado, Puente indica que, "por descontado, únicamente permanecerá en el procedimiento aquello que resulte de interés para el mismo".

Hace justo una semana que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para cumplir con el requerimiento realizado por el TS para que le dieran copia íntegra del contenido de esa cuenta de correo de Cerdán.

EL PSOE HIZO SU PROPIA COPIA

Tras ello, el PSOE dirigió un escrito al Supremo informando de que el mismo día que Cerdán dimitió como su secretario de Organización, el 12 de junio, bloqueó dicho 'email' al tiempo que hizo "una copia de seguridad a los efectos de preservar su integridad y evitar alteraciones de su contenido".

También pidió excluir toda la información ajena a la investigación judicial, mencionando en concreto la relacionada con el desarrollo de la organización interna, la estrategia electoral o la línea política del partido.

Los socialistas razonaron que, por las responsabilidades orgánicas que ejerció Cerdán, su correo corporativo "tiene, sin duda alguna, contenido relativo al funcionamiento interno del partido, ajeno al objeto de la causa".

Detallaron que tenía atribuidas competencias como la representación legal de la formación, "con plenas facultades para realizar cualquier contratación en nombre del partido, así como para asumir cualquier obligación por cualquier título o forma admitida por su ordenamiento jurídico".

Cabe recordar que Cerdán declarará el próximo lunes como imputado ante el TS por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública de la que también formarían parte el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García.