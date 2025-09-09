El Supremo envía a juicio al fiscal general por la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de apertura del año judicial. - EFE/Chema Moya POOL

El instructor impone a García Ortiz una fianza de 150.000 euros

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor da el paso con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo.

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador. Esta decisión se adoptó por mayoría de dos contra uno, toda vez que el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))