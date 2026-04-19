El Supremo escucha en el juicio de mascarillas al extesorero del PSOE, a excargos ministeriales y al exCEO de Air Europa

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) continuará desde este martes con los interrogatorios a los testigos en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Durante tres días, el tribunal escuchará al extesorero del PSOE Mariano Moreno, a los ex jefes de Gabinete de exministros Carlos Moreno o Ricardo Mar o al que fuera CEO de Air Europa Javier Hidalgo.

En estas tres sesiones, de martes a jueves, está previsto que más de 30 personas se sienten delante del tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, para que contesten a las preguntas que formulen las partes sobre la presunta implicación de los acusados --el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama-- en la supuesta trama.

El martes testificará Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de Gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria y que en su declaración como testigo ante el magistrado instructor Leopoldo Puente admitió que se reunió con Koldo para tratar un asunto relativo a la empresa de uno de los socios de Aldama, pero que no recuerda si elevó el asunto a la entonces titular de la cartera.

También declararán Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad, y el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, quien habría dado 500.000 euros a Koldo y a Aldama según la declaración de Leonor González, la hija de la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede federal del PSOE en la calle de Ferraz en Madrid.

EL MIÉRCOLES, TESTIGOS RELACIONADOS CON LOS PAGOS AL PSOE

El miércoles por la mañana prestarán declaración Carlos Moreno y Ricardo Mar, exjefes de Gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero y de Ábalos en Transportes, respectivamente.

Asimismo, ese día testificarán Pedro Saura, el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Y también prestarán declaración Carlos Moreno y Celia Rodríguez, ambos trabajadores en Ferraz. Moreno, extesorero del PSOE, negó en su declaración como testigo en la fase de instrucción haber recibido dinero en efectivo de la presunta trama.

En lo que respecta a Rodríguez, la expareja de Koldo declaró el pasado lunes que "recogía los sobres" con el dinero de los gastos de Ábalos porque Rodríguez le "llamaba" y decía que ya los tenía "preparados".

El jueves declararán trabajadoras de la auditoría que se realizó en el Ministerio de Transportes en época de Óscar Puente, entre otros peritos.