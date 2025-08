El Supremo investigará otros seis meses más a 'Alvise' Pérez por presunta financiación ilegal de su partido

El juez está pendiente de que se tramite el suplicatorio en el Parlamento Europeo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha prorrogado seis meses más la investigación al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por un presunto delito de financiación ilegal tras recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo para su partido a la espera de tramitar el suplicatorio al Parlamento Europeo.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Julián Sánchez Melgar asegura que "en el caso no puede obviarse una circunstancia muy significativa como lo es la condición de diputado del Parlamento Europeo" de 'Alvise' Pérez, lo que "obliga, a modo de condición de procedibilidad, a solicitar la autorización de la Cámara para que la fase previa pueda sustanciarse".

El instructor deja claro que ese "trámite, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses", por lo que procede prorrogar la investigación otros seis meses y desde el 20 de septiembre de 2025.

A la espera de ese trámite, 'Alvise' Pérez declaró el pasado 11 de julio de forma voluntaria en el Supremo, donde reconoció que recibió 100.000 euros de Romillo al tiempo que negó que los usara para la campaña de SALF a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. En cambio, Romillo, que compareció ese mismo día como imputado, aseguró que le dio el dinero para el partido.

'Alvise', que declaró durante aproximadamente una hora contestando solo a preguntas de su abogado y del magistrado instructor, negó que la aventura electoral de SALF se financiara de forma ilegal, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Pérez explicó que recibió 100.000 euros de Romillo, alias 'CryptoSpain', por la charla que dio sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario, detallando que el dinero se lo dieron dos trabajadores de éste en sus instalaciones de Centinel, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.

El eurodiputado sostuvo, de acuerdo con las citadas fuentes, que llevó ese dinero a su casa pero que no lo gastó en la campaña de SALF, que dice que le costó poco más de 30.000 euros, de ahí --ha asegurado-- que no lo reflejara en las cuentas de SALF.

Sobre los 100.000 euros, precisó que usó aproximadamente la mitad en gastos personales, entre los que ha mencionado viajes personales y profesionales. El resto ha indicado que sigue a su disposición.

ROMILLO DICE QUE DIO ESOS 100.000 EUROS PARA LA CAMPAÑA DE SALF

"Se le han dado 100.000 euros a 'Alvise' y él ha testificado que no se los he dado para el uso de la campaña. En todas las conversaciones que se aportó en su día, son para el uso de la campaña. No es de ningún evento ni es de ningún pago. Me he ratificado absolutamente en todo lo que se dijo en el caso de la Audiencia Nacional, al 100%", dijo Romillo en declaraciones a la prensa.

Romillo especificó que 'Alvise' "quiso poner un testaferro, que es una empresa que se llama Somos Libres, para que se hiciera un pago por transferencia" pero que "no se le hizo". De acuerdo con 'CryptoSpain', ese supuesto testaferro "se dedica a temas de ocio nocturno y prostitución".

Sánchez Melgar citó tanto a 'Alvise' como a Romillo tras abrir causa por un presunto delito de financiación, aunque apuntó también a delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El Supremo asumió el caso a instancias del juez de la AN José Luis Calama, que no pudo dirigir su investigación contra el eurodiputado, al gozar de la condición de aforado, en el marco de las pesquisas sobre la presunta estafa piramidal a través deL MIC, de la que Romillo fue máximo responsable.

"POCO ME PARECEN" 100.000 EUROS

Fue la tercera vez que 'Alvise' declaró en el alto tribunal. Ya compareció por las otras dos causas que tiene abiertas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert.

El pasado viernes 20 de junio, cuando compareció por el presunto acoso a Gisbert, 'Alvise' dijo que era "público y notorio" que recibió esos 100.000 euros. "Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla", manifestó.