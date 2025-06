La UCO copia el móvil del ex ministro y se lleva memorias digitales tras más de nueve horas de registro en su casa

MADRID 10 (EUROPA PRESS)

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registrara el domicilio que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos tiene en Valencia a raíz de unas grabaciones halladas en el móvil del que fuera su asesor ministerial, Koldo García, en las que el ex dirigente socialista reconocería haber recibido un "beneficio económico" a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que precisa que el pasado 5 de junio recibió un informe de la UCO en el que se apunta que Ábalos "pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica".

Según desarrolla el magistrado, en dicho informe se identifican obras que "pudieran haber resultado indebidamente adjudicadas con la participación del investigado". Dichas adjudicaciones "se describen en relación con ciertas grabaciones, --halladas, conforme también se explica en el mencionado oficio, en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa don Koldo García--".

El instructor incide en que el informe cuenta con "elementos bastantes para considerar que dichas indebidas adjudicaciones se habrían producido como consecuencia de la eventualmente ilícita intervención del afectado".

En el marco de dicho informe, los agentes aseguran a su vez que Ábalos habría obtenido por esas adjudicaciones "un determinado beneficio económico, tal y como él mismo podría haber venido a admitir en determinados pasajes de las mencionadas conversaciones".

"A partir de la solidez de los mencionados indicios, la entrada y registro que aquí se acuerda resulta de la efectiva existencia de aquéllos, que permiten considerar, al menos, la posible comisión de sendos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal", concluye el magistrado.

Puente argumenta que el registro en la casa de Ábalos era una medida "proporcionada", debido a "la gravedad de los ilícitos penales que se investigan en esta causa", y "necesaria" para poder incorporar al procedimiento "elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos", a pesar de que se haya acordado meses después del inicio de las pesquisas.

Así, el TS autorizó a los agentes de la UCO a clonar el contenido del móvil y los demás dispositivos electrónicos del ex dirigente socialista, al entender que no existe otra forma "igual de eficaz" para averiguar "lo realmente sucedido". Además de autorizar el registro domiciliario, dio permiso para revisar anexos, trasteros, garajes, vehículos o cajas fuertes que tuviera. Por ello, la diligencia se ha extendido al bajo que posee.

TELÉFONO COPIADO Y MEMORIAS DIGITALES INCAUTADAS

Siguiendo las órdenes del TS, agentes de la UCO se han personado este martes a las 7.00 horas en el domicilio de Ábalos para llevar a cabo un registro que se ha extendido hasta pasadas las 16.30 horas. Según ha explicado él mismo en declaraciones a la prensa, han copiado el contenido de su teléfono móvil y se han llevado varias memorias digitales para hacer lo propio.

Fuentes jurídicas indican que agentes de la Benemérita han registrado tanto el domicilio del ahora diputado del Grupo Mixto como varias empresas en busca de documentación sobre contratos de obra civil, en el marco de unas diligencias declaradas secretas.

Al concluir el registro en la casa de Ábalos en Valencia, los agentes han salido portando varias cajas con el material incautado. De acuerdo con el propio afectado, pese a lo llamativo del despliegue, solo se han llevado las citadas memorias digitales porque, por protocolo, deben ir precintadas de forma individual.

"Lo único que les interesaba era el teléfono", ha dicho para aclarar que no estaba preocupado porque, "más allá de las cosas íntimas", que ha confiado en que se preserven, su móvil "no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo". "Por lo tanto, todo lo que sea aclarar no me molesta, así es que estoy muy bien", ha sostenido.

Ábalos, que en sucesivos escritos ante el TS e incluso en una denuncia ante la Fiscalía ha acusado a la UCO de llevar a cabo pesquisas ilegales en su contra, ha contado que "ha sido la propia Guardia Civil" quien le ha llamado este martes por la mañana para pedirle que "bajara a abrirles" y que "el trato ha sido excelente", con una intervención "mínima" y "muy profesional", mientras que por su parte ha hablado de "absoluta colaboración".

Además, ha aprovechado para reiterar que en la causa que el magistrado del TS Leopoldo Puente sigue en su contra por el presunto cobro de comisiones --en efectivo y especie-- a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública y para la compra de material sanitario en plena pandemia de coronavirus, "hay más sospechas que indicios". "Yo he defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta el final", ha reiterado.

LAS OBRAS SEÑALADAS POR DE ALDAMA

Fue el pasado abril cuando el instructor del 'caso Koldo' en el TS ordenó a la UCO investigar la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en los documentos aportados por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. En concreto, pidió a la Guardia Civil que identificara a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara todo el procedimiento de adjudicación.

Puente dio este paso después de que la pericial caligráfica encargada por el propio magistrado concluyera que las anotaciones manuscritas que había en esos documentos eran del ex asesor ministerial.

El Supremo buscaba determinar la autoría de un 'pantallazo' de un folio con apuntes a mano en tres columnas --la primera con unos números, la segunda con ciudades y la tercera con nombres de constructoras--; y de un listado de obras públicas que habrían sido "preadjudicadas" a empresas de la presunta trama con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.