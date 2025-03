El TC inadmite por extemporánea la petición de Turull de apartar a Macías del debate sobre su recurso por la amnistía

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad inadmitir por extemporánea la recusación formulada por el secretario general de Junts, Jordi Turull, contra el magistrado conservador José María Macías para apartarle del recurso de amparo que ha presentado contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistarle la malversación del 'procés', según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Macías ya fue recusado por la Fiscalía en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TS contra la amnistía esgrimiendo que se había pronunciado en contra de la medida en dos textos con valor institucional cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pasado 15 de enero, con los 6 votos a favor de la mayoría progresista y los 4 en contra de la minoría conservadora, el Pleno del TC aceptó el planteamiento del Ministerio Público y apartó al magistrado de este asunto.

En el siguiente Pleno, del 29 de enero, acordó extender su recusación a los demás asuntos sobre la amnistía que había admitidos a trámite en ese momento: los 16 recursos del PP; los ejecutivos y parlamentos de las comunidades autónomas donde gobierna el PP; y el de la Administración socialista de Emiliano García Page en Castilla La Mancha; y las dos cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Posteriormente, en el Pleno del 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de amparo presentados por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raul Römeva y Dolors Bassa, que no pudieron acudir a la corte de garantías hasta que se les cerró la vía de la jurisdicción ordinaria una vez que la Sala de lo Penal del TS se ratificó en su decisión de no aplicar la amnistía a la malversación del 'procés'.

En estos recursos de amparo, la Abogacía del Estado volvió a recusar a Macías aduciendo los mismos motivos que Fiscalía. Los Servicios Jurídicos del Estado ya intentaron apartar al magistrado de todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, pero el TC lo rechazó por unanimidad al considerar que esta ristra de recusaciones se había formulado de forma extemporánea porque entonces --el pasado septiembre-- esos 20 asuntos aún estaban en fase de admisión.

Tras prosperar la recusación lanzada por la Fiscalía, Macías se convirtió en el segundo magistrado apartado del debate sobre la amnistía en el TC. El progresista Juan Carlos Campo decidió abstenerse porque cuando fue ministro de Justicia dijo en los informes a favor de indultar a los líderes del 'procés' que la amnistía era "claramente inconstitucional".

LOS AMPAROS DEL 'PROCÉS'

Turull, al igual que Junqueras, Romeva y Bassa, ha recurrido en amparo dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, por la que se les denegó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus súplicas.

Los dirigentes condenados por el 'procés' acudieron a la corte de garantías al considerar que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales. Los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS rechazaron amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O al interpretar que sí obtuvieron un beneficio personal y sí afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.

La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva, Bassa y Turull, dado que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo las condenas de inhabilitación que se les impusieron.