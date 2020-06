El técnico de sonido de la visita del Papa afirma que Gürtel utilizó una "empresa amiga" para conseguir la adjudicación

Los acusados Álvaro Pérez "El Bigotes" (i), Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (d) al comienzo del juicio por la supuesta contratación irregular de una empresa de Gürtel para actos celebrados por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 que se

Los acusados Álvaro Pérez "El Bigotes" (i), Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (d) al comienzo del juicio por la supuesta contratación irregular de una empresa de Gürtel para actos celebrados por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 que se - Pool - Archivo

Otro testigo apunta que RTVV ignoró su presupuesto, aunque la trama requirió sus servicios

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de vídeo y sonido de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006 en el marco del V Encuentro Mundial de las Familias, Miguel Torroja Fungairiño, ha afirmado este jueves que la trama Gürtel utilizó una "empresa constructora amiga" para que RTVV le adjudicara la instalación pantallas gigantes y megafonía para seguir el recorrido de Benedicto XVI.

Así lo ha dicho Miguel Torroja en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto amaño en la contratación de estos servicios y en el que ha comparecido en calidad de testigo. Ha explicado que la trama le comentó que aunque todo el proyecto audiovisual lo había realizado Orange Market (empresa de la Gürtel en Valencia) finalmente se presentaría al concurso la constructora Teconsa, pese a que su objeto social no era el audiovisual, debido a "un problema de aval bancario".

En este sentido, ha añadido que Teconsa le hizo un contrato para que continuara prestando su servicio como coordinador de vídeo y sonido del evento y que el proyecto que se presentó a RTVV "era el mismo". Durante su declaración, Torroja también ha afirmado que la red liderada por Francisco Correa comenzó a preparar la visita del Papa unos cinco meses antes de que RTVV le adjudicara el servicio, en mayo de 2006.

PREPARACIÓN DEL ACTO ANTES DE LA ADJUDICACIÓN

El técnico de sonido ha señalado que el 'numero dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, le llamó en febrero de ese año para proponerle "la organización del montaje de pantallas y un poco la coordinación con los técnicos alemanes que iban a llevar la gestión del sonido". El encargo era "gestionar el tema para acceder el concurso, echar números", ha precisado.

En este sentido, y a preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, ha indicado que la Gürtel también había contactado ya con otras empresas para subcontratar sus servicios y comenzar a preparar el acto, como Impacto Producciones y Apogee Telecomunicaciones --cuyos administradores están sentados en el banquillo de los acusados--, a las que ya conocía "de hace mucho".

Según ha dicho Torroja, conocía al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, desde 1998 porque había colaborado con él para llevar el sonido de varias campañas electorales del PP. Después fue coincidiendo con Pablo Crespo y con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'el Bigotes', ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que no "recuerda" si en febrero ya se había contactado con los ingenieros de sonido alemanes --que comparecieron este miércoles como testigos-- para que aportaran su experiencia en la organización de la visita que Benedicto XVI había hecho a Colonia (Alemania) un año antes.

Aunque estos expertos en sonido indicaron en sus declaraciones que fueron Apogee y Orange Market los que les contactaron e invitaron a Valencia para hacer un reconocimiento de la zona donde se instalarían las pantallas y sistema de megafonías --unos de ellos señaló que fue la primera empresa la que le contrató y aún le debía dinero--, Torroja ha señalado que, aunque el "contacto" con ellos lo mantuvo Apogee, cree que vinieron recomendados por el "episcopado o algo así" porque "tenían bastante experiencia".

AUMENTO DEL NÚMERO DE PANTALLAS

Por otro lado, preguntado sobre el aumento del número de pantallas que se ofertaron y finalmente se instalaron, Torroja ha explicado que cuando comenzó a trabajar como coordinador ya se habían fijado, pero que "hasta última hora se fue cambiando bastantes cosas". "Me acuerdo que eran 55 puntos de pantalla, pero creo que se pusieron alguna más", ha recordado.

Ha justificado las modificaciones en que la idea inicial se decide sobre plano donde "es todo muy bonito" y una vez que llegas a la zona encuentras problemas porque "un árbol había crecido más y no se podía cortar, otras veces porque no había acceso para colocar la pantalla o porque no había punto de conexión".

En la sesión de este jueves también han comparecido otros testigos como Juan Manuel Parra González, dueño de Stereo Rent, empresa dedicada al alquiler de material audiovisual, quien ha asegurado que RTVV ignoró su presupuesto por el importe de "unos 500.000 euros".

Así, ha apostillado que decidió mandar este documento a la televisión valenciana después de que, en una reunión con José Selva, el ingeniero designado por el Arzobispado de Valencia para coordinar las instalaciones y que dimitió tras percibir irregularidades en la adjudicación, y con el que fuera director técnico de RTVV Luis Sabater, se le indicara que la contratación se haría a través del ente público.

OTROS PRESUPUESTOS

"Intentamos ponernos en contacto con ellos y el resultado fue que no nos hicieron ni caso", ha destacado en el momento que la fiscal le ha mostrado la oferta que consta en el expediente de la adjudicación. Ha agregado que finalmente participaron en el evento del Papa porque Impacto Producciones sí requirió sus servicios. De hecho, ha aseverado que pensaba que esta empresa era la adjudicataria y no Teconsa, a la que no recuerda "para nada".

Otro de los empresarios que presentaron su presupuesto a RTVV fue Discomovil Audiovisuales, a quien Sabater pidió directamente en "febrero o marzo" de 2006 una "orientación económica de lo que pedía costa el montaje de unas pantallas". Así lo ha dicho el dueño de esta sociedad, José Blasco Palaguerri, quien ha explicado que trabajaba habitualmente con Avega Soluciones Inteligentes Audiovisuales, y era un proveedor habitual de la televisión valenciana.

Blasco ha constatado ante el tribunal que sólo habló con Sabater de este asunto y que le ofreció un presupuesto, tras hablar con Avega, para "l6 pantallas", pero que se retiró del asunto cuando "subió el número de pantallas". Así, tras ser preguntado sobre si sabe si la empresa con la que colaboraba presentó alguna oferta, ha dicho que lo desconoce.

El dueño de Avega negó durante su declaración como testigo en este juicio haber presentado una oferta oficial a RTVV y acusó señaló al acusado Francisco Javier Arnuncio Perujo, administrador de Impacto Producciones, como responsable de la falsificación de un presupuesto presentado a la televisión valenciana por el importe de más de 2 millones de euros.