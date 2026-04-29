Tellado acusa a Díaz de tolerar un "Gobierno de chorizos" y se mofa de su trayectoria: Pase al PSOE y "haga su magia"

1082635.1.260.149.20260429101906 El secretario general del PP, Miguel Tellado, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos europeos y la situación territorial. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al acusarla de formar parte de un "Gobierno de chorizos" y de hundir con todos los proyectos políticos en los que ha militado, incluido Sumar. Así, ha ironizado que se enrole en las filas del PSOE para que "haga su magia".

Así se ha expresado este miércoles el dirigente popular en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al interpelar a la también ministra de Trabajo, quien ha eludido entrar en las consideraciones de Tellado y su "estilo tan depurado", y se ha limitado a señalar brevemente que el Ejecutivo va a seguir mejorando la vida de la gente a pesar del PP.

Durante su intervención, Tellado ha aludido a la polémica asistencia de Díaz a la última ceremonia de los premios Oscar y le ha preguntado qué categoría cinematográfica le interesó más tras su viaje a Hollywood: "si el mejor montaje, mejor película de animación, mejor maquillaje o mejor cortometraje".

Luego ha espetado que "no hay quien entienda a Díaz" al confrontar que hace un año calificó al vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, de mala persona y ahora le "aplaude a brazo partido". "¿En qué quedamos? ¿Forma parte de un Gobierno de malas personas", le ha cuestionado el secretario general del PP.

"SU SILENCIO CÓMPLICE LE PERSEGUIRÁ"

A su vez, Tellado ha lanzado que la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era un "poema" ante el juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso 'mascarillas' y ha acusado a Díaz de desplegar un "silencio cómplice" ante presuntas irregularidades.

Es más, ha atribuido a la vicepresidenta formar parte del "Gobierno de la corrupción". "Usted lo sabía y lo tapó todo. Convivió con la corrupción sin ningún pudor, a metro y medio, al lado, en la sala del Consejo de Ministros", ha exclamado el 'número dos' del PP sobre Díaz para insistir que su "silencio cómplice le perseguirá donde vaya".

Finalmente, y en clave interna, Tellado ha bromeado que Yolanda Díaz ha sido una "fija-discontinua" como líder de Sumar, formación de la que fue cartel electoral de 2023 y que ya ha manifestado que no repetirá ni de diputada.