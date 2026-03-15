Tellado celebra el triunfo "inapelable" del PP y espera que Vox "ahora sí quiera avanzar" en Extremadura y Aragón

1069337.1.260.149.20260315234845 El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha celebrado este domingo la victoria "inapelable" del PP en Castilla y León después de casi 40 años de gobierno y ha dicho que su partido espera que ahora Vox "ahora sí quiera avanzar" en las negociaciones en Extremadura y Aragón para investir a María Guardiola y a Jorge Azcón.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Tellado ha indicado que cada vez que se ponen las urnas en España, el PP gana y queda como único partido capaz de forma gobierno mientras que el PSOE pierde y se queda sin opción de gobernar. A su entender, la mayor prueba del "fracaso" del Partido Socialista es que, "se sienten cómodos siendo segundones y felices por no ser terceros". "Nosotros estamos aún más cómodos y felices siendo ganadores", ha enfatizado.

Tellado ha destacado que el PP "ha superado al PSOE en casi cinco puntos" en Castilla y León y "ha obtenido más del doble de escaños que Vox". "En resumen, los castellanos y leoneses han hablado y lo han hecho alto y claro", ha indicado.

RETOMAR LAS CONVERSACIONES EN EXTREMADURA Y ARAGÓN

Tras asegurar que España está deseando que la alternativa que lidera el PP asuma "el timón del país cuanto antes", el número dos del PP ha indicado que para seguir caminando en esa dirección "toca cumplir el mandato de los ciudadanos" y darles el Gobierno liderado por Mañueco que han votado para Castilla y León, y hacer lo mismo en Aragón y en Extremadura. "Por el PP no va a quedar", ha aseverado.

El dirigente del PP ha dicho que espera que, una vez que ha finalizado la campaña en Castilla y León, el PP y Vox sean capaces de "retomar las conversaciones" en el punto en el que las habían dejado. "Estábamos muy cerca de un acuerdo en Extremadura, lamentablemente no se pudo conseguir antes de la investidura fallida de María Guardiola", ha apostillado.

Dicho esto, ha insistido en que los resultados en Castilla y León hacen un "llamamiento a ambas fuerzas políticas" para avanzar en el acuerdo y dar "gobiernos estables" y "sólidos" a esas regiones.

"Y estoy seguro que si Partido Popular y Vox anteponemos los problemas de la gente por encima de las diferencias que los partidos podamos tener, estoy seguro que seremos capaces de ser útiles y de conformar gobiernos sólidos", ha abundado.

"NOSOTROS NO LES VAMOS A FALLAR"

Tellado ha recalcado que cada vez hay "más españoles que están deseando" que sean capaces de ponerse de acuerdo. "Nosotros no les vamos a fallar, nosotros vamos a saber estar a la altura y esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran seguir avanzando en esas negociaciones", ha exclamado.

Además, ha indicado que el 'no' de Vox a Guardiola se debió al "cálculo electoral" y ha dicho que espera que ahora "sin calendario electoral por delante" ese acuerdo pueda "ser rápido si ambos partidos" quieren. "Desde luego nuestra intención es darle a Extremadura un gobierno cuanto antes", ha enfatizado.

