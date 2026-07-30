Tellado desliza que Zapatero "posiblemente" ejerció influencia directamente sobre Sánchez para rescatar Plus Ultra

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el expresidente José Luis Rodríguez "posiblemente" habló directamente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre el rescate de 53 de millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia y cree que, a juzgar por la evolución del procedimiento, la situación "se le complica" tanto a Zapatero como al PSOE.

Así ha respondido Tellado, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido, al ser preguntado sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso por el que se investiga al expresidente, de autorizar a la Policía a realizar pesquisas sobre las cuentas corrientes de Zapatero, sus hijas y su secretaria.

Según Tellado, después de la "balbuceante" entrevista "masaje" que ofreció en TVE, cada día aparecen "nuevos detalles" que "cercan" al que fuera también secretario general del PSOE, cuya situación "se complica" igual que, desde su punto de vista "se complica" para el PSOE.

"Se acumulan muchas preguntas y hay cero respuestas", ha sentenciado, recriminando al expresidente y a sus compañeros de partido que pidan a la militancia "un auto de fe" y que le crean aunque no aporta "ni una sola explicación" sobre "todo lo que le rodea a él, a su familia, a su secretaria, a ese piso donde ejercía esas labores de mediación y gestión de comisiones y donde guardaba las joyas de la corona".

UN REFERENTE "INMORAL"

Tellado ha insistido en que cuando Sánchez defiende a Zapatero lo que hace es defenderse a sí mismo porque "su futuro está ligado" al del expresidente. "La realidad es que si el señor Zapatero pudo cobrar una comisión del 1% por el rescate más que cuestionable de Plus Ultra fue porque en alguien ejercía influencias presuntamente ilegales y ese alguien se sentaba y posiblemente presidía el Consejo de Ministros", ha afirmado.

Y es que en el PP están convencidos de que "no habrían podido realizarse todas estas gestiones, mediaciones, mordidas, comisiones, sin el conocimiento, la autorización, la participación del Gobierno en un Consejo de Ministros presidido por el propio Pedro Sánchez".

Por todo ello, los 'populares' concluyen que, "según van avanzando las actuaciones judiciales a Rodríguez Zapatero, se le complica el escenario y junto a él, a todo el PSOE". "Tenían este ganador de la Champions League a un referente moral y resulta que al final era un referente inmoral", ha apostillado Tellado.