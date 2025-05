Tellado dice que los mensajes a Ábalos muestran el "régimen de terror" de Sánchez, que actúa como "un pequeño dictador"

Cree que en el PSOE "saben" que el "emperador está desnudo" pero no se atreven a decírselo para que "no les caiga una de su broncas"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) - El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que los mensajes del jefe del Ejecutivo al exministro José Luis Ábalos evidencian que Pedro Sánchez se comporta como "un pequeño dictador" y ha "instaurado un régimen de terror" dentro del PSOE.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha indicado que, tras leer los whastapp que ha difundido 'El Mundo', "todos los españoles" han podido conocer "la verdadera cara de Pedro Sánchez", quien, a su juicio, es "una persona que no respeta a nadie", "ni siquiera a sus propios compañeros de partido".

El dirigente del PP considera que esa conversaciones evidencian que el presidente del Gobierno no rompió con Ábalos tras cesarle en 2021 sino que le "interesaba callarle" y le aforó "cuando ya era conocedor de que la Audiencia Nacional estaba investigando los contratos del Ministerio de Transportes".

RESPONDE A ÓSCAR LÓPEZ

Después de que el ministro Óscar López haya pedido investigar la filtración de esos mensajes entre Sánchez y Ábalos, Tellado ha indicado que la "reacción aireada" por parte del PSOE lo que trata de hacer es "eludir cualquier explicación sobre el fondo de los mensajes".

"Óscar López tiene que analizar de dónde pueden venir estos mensajes que se han publicado", ha dicho, para añadir que "si Ábalos hacía capturas de las conversaciones y las guardaba un tal Koldo --en alusión al exasesor del exministro-- en unas memorias", debería "buscar responsables" dentro del PSOE y no fuera de su partido. "Esos mensajes puedan ser aviso a navegantes que le puedan estar enviando al presidente del Gobierno", ha resaltado.

Tellado ha asegurado que él entiende la "preocupación" del ministro y de "buena parte del Gobierno", que "estará temiendo a la publicación que pueda hacer mañana el diario El Mundo". "Si Pedro Sánchez cree que Margarita Robles, su ministra más veterana, es una pájara, que se acuesta con el uniforme puesto, pues ¿qué pensará del señor Bolaños? ¿Qué pensará de María Jesús Montero?", se ha preguntado.

"SÁNCHEZ NO TOLERA LA DISIDENCIA"

A su entender, Sánchez "no tolera la disidencia y no acepta los contrapoderes" y por eso lleva a cabo "una persecución implacable a sus rivales internos". "Pueden dar fe Susana Díaz, Joaquín Leguina, Tomás Gómez, Nicolás Redondo, Juan Lobato, Luis Tudanca", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que Sánchez "ha instaurado un régimen del terror". "Eso no es un partido político, es ya otra cosa. Y es el resultado de la degeneración que ha ido sufriendo el PSOE de la mano del sanchismo", ha enfatizado, para añadir que el Partido Socialista "se parece más a un club de fans que a un partido político".

El portavoz del Grupo Popular ha asegurado que Sánchez "se llama a sí mismo el presidente del diálogo" pero "se comporta como un pequeño dictador con sus propios compañeros de partido, reaccionando con violencia" y "con furia hacia cualquiera que cuestionase su objetivo de estar en el poder a cualquier precio".

Según Tellado, en el PSOE "todos saben que el emperador está desnudo y que la legislatura ya no da para más" pero "no se atreven a decírselo" a Pedro Sánchez "para que no les caiga una de sus broncas". "Pero la realidad va a imponerse, la realidad en España va a imponerse más pronto que tarde, España no va a aguantar más tiempo de apagones y sermones y Sánchez tendrá que disolver esta legislatura colapsada", ha manifestado.

En este contexto, el portavoz del Grupo Popular ha asegurado que el congreso nacional que el PP celebrará en julio demostrará que son un partido "absolutamente unido" en torno a Alberto Núñez Feijóo y un proyecto para gobernar España. "Nosotros garantizaremos que el PP va a estar listo para ofrecerle a nuestro país la alternativa que España reclama", ha finalizado.