Tellado dice que el PP está a favor de regular los 'lobbies' y cuestiona la "prisa" del Gobierno por aprobar el decreto

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que su formación está a favor de regular los 'lobbies', pero ha cuestionado "la prisa" del Gobierno por aprobar el decreto ley que regula su actividad y ha advertido de que no le darán "carta blanca" para "saltarse" la vía parlamentaria.

"El PP sí está a favor de regular los lobbies, pero no va a dar carta blanca al Gobierno para saltarse el Parlamento a la torera", ha escrito Tellado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha criticado a PP y Vox por tumbar la regulación de los 'lobbies' en el Congreso y les ha acusado de no querer "que sepamos quiénes son sus amos".

El dirigente 'popular' ha cargado contra el Ejecutivo por aprobar con "prisa" el decreto cuando "han tenido cinco años para hace runa ley en condiciones". "¿Por qué? ¿Tiene algo que ver (José Luis Rodríguez) Zapatero el joyero y su oscuro futuro judicial? Ellos sabrán", ha lanzado.

Tellado ha concluido su mensaje defendiendo que en democracia "las formas importan y el trámite parlamentario también".

El decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies' ha sido derogado este miércoles en el Congreso con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, si bien el texto también ha recibido críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El texto ha sido apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero ha caído frente a los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente.