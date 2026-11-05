Tellado pide al PP de Ayuso dar una "paliza" al PSOE en Madrid y cree que "todos los sanchistas irán al banquillo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en un mitin ante las generales del 29 de noviembre.- Unanue - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este jueves al PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso dar una "paliza" al PSOE en Madrid en las elecciones generales del 29 de noviembre porque España "lo necesita". Además, y después de la nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del 'caso Koldo', ha pronosticado que "todos los sanchistas irán al banquillo".

"Tenéis que darles una paliza. Tenéis que darles un repaso auténtico. Tenemos que conseguir el apoyo masivo de los madrileños para que el próximo Gobierno de España sea un Gobierno de gestión, riguroso, serio y que se tome en serio la política", ha reclamado Tellado en un mitin en Alcobendas (Madrid), en el que han participado la alcaldesa de ese municipio, Rocío García, la regidora de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Tellado ha puesto el foco en la "nueva redada" que, a su juicio, ha sufrido el PSOE con la operación de la UCO, en la que se han realizado seis detenciones y se ha reclamado documentación en Adif y la constructora Azvi en el marco de una nueva pieza secreta del 'caso Koldo'.

"Yo creo que ya las echaban de menos. Hacía semanas que no ocurría", ha exclamado, para añadir que con esta nueva operación "tienen de vuelta la rutina habitual del Partido Socialista: Su delincuencia ha vuelto al primer plano de la actualidad".

"HA CAÍDO EL CHÓFER DE LAS PRIMARIAS DE SÁNCHEZ"

Tellado ha afirmado que en esa operación "ha caído el chófer de las primarias de Sánchez, el único de aquella banda que quedaba sin causa judicial". A su entender, "todo lo que está cerca de Sánchez acaba igual". "Todos los sanchistas irán al mismo sitio, que es el banquillo de los acusados. Uno detrás de otro", ha pronosticado.

El dirigente del PP ha dicho que están asistiendo al "hundimiento definitivo" porque el "sanchismo empieza a sufrir bajas importantes", citando el caso del delegado del Gobierno, Francisco Martin, porque no le "han llevado en las listas", o el del ministro de Transportes, Óscar Puente, que presentó su dimisión casi una semana después del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El 'número dos' del PP ha señalado que Puente se ha ido ahora del Gobierno no por "responsabilidad política" sino porque "ahora hay elecciones". "Puente no se va por los más de 100 muertos de los accidentes de tren. Puente se va por los menos de 100 escaños que le dicen las encuestas que van a sacar", ha enfatizado.

Tellado se ha preguntado "cómo van a funcionar los trenes y cómo va a funcionar algo en España" si quienes han estado al mando del país se han dedicado durante todos estos años "a robar absolutamente todo".

También se ha referido a las palabras de despedida de Puente tras presentar su renuncia cuando dijo que "no todos somos iguales". "Afortunadamente, no somos iguales", ha sentenciado Tellado, para subrayar que "el partido de la corrupción, las mordidas y de las negligencias es el PSOE, y no hay nada igual ni comparable".

CUERPO ASUME TRANSPORTES PORQUE "NO HAY NADIE MÁS DISPUESTO"

Además, ha asegurado que el vicepresidente Carlos Cuerpo ha asumido el Ministerio de Transportes porque "saben que es algo interino", que les quedan "cuatro días" y que "no hay nadie más dispuesto a asumir la cartera". "Se han quedado sin banquillo en el PSOE de tanto llenar el banquillo de los acusados", ha aseverado.

Dicho esto, Tellado ha pedido al PP de Ayuso dar "un repaso" y "un baño total" a la candidatura de Pedro Sánchez en Madrid el próximo 29 de noviembre. "El PP de Madrid tiene que darle una muy buena paliza al PSOE de Madrid. Nos lo merecemos y creo que España lo necesita", ha proclamado, cosechando un aplauso de los asistentes.

El secretario general del PP ha afirmado que Madrid tiene que ser "punta de lanza" del movimiento de cambio que existe en España y debe "inundar las urnas de votos" el próximo 29 de noviembre. "Madrid va a liderar el cambio", ha afirmado, recordando que en esta circunscripción se eligen 38 escaños (de 350), más que en ninguna otra.

CARA A CARA ENTRE FEIJÓO Y SÁNCHEZ

En el mitin también ha aludido al 'cara a cara' entre Feijóo y Sánchez que se prevé para el día 16 de noviembre en Mediaset. Los 'populares' se quejaron este miércoles de que el PSOE no haya confirmado la asistencia del Pedro Sánchez a ese duelo televisivo.

Así, ha dicho que el PP "quiere un cara a cara". "Le barrimos hace cuatro años y queremos volver a hacerlo, lamentablemente no han contestado y no sé si es que están muy ocupados con todo el lío interno que vive el PSOE o es que Sánchez está tan atemorizado con lo que se le viene encima que ya no quiere dar respuesta a esa propuesta de debates", ha manifestado.

Tellado ha afirmado que Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez, se ha convertido en una "especie de animador oficial" de la campaña del PSOE y ha criticado que se dedique a repetir en cada televisión que el presidente del Gobierno "va a ganar". "Cada dimisión les viene bien. Que están a tres imputaciones de la mayoría absoluta y a dos registros de arrasarnos", ha dicho con ironía.

SERRANO DICE QUE LA PERRA DE SÁNCHEZ ESTÁ "PREOCUPADA"

Previamente, Alfonso Serrano también ha aludido a la operación de la UCO y ha bromeado asegurando que la perra de Pedro Sánchez, 'La Turca', está "muy preocupada" y "acongojada". "El hermano, la mujer, ahora el chófer, y dice, coño, solo quedo yo", ha exclamado.

A su entender, a este paso solo queda la perra para que "la imputen o la detengan" ante las decisiones que afectan a otros miembros de la familia. "Es que es tremendo. Hasta el chófer", ha proclamado.

Serrano ha pedido al PP de Madrid no confiarse porque, a su juicio, el PSOE es como un equipo que se ve "derrotado" y, cuando quedan pocos minutos, pretenden "partir la pierna de alguien para llevarse eso como victoria". "Van a ir a por todas y nos van a estar mirando con lupa a alcaldes, concejales, cargos, candidatos, para tratar de hacer polémica y engrandecer cualquier cosa", ha avisado a los suyos.