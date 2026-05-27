Tellado, sobre si hay contactos con PNV o Junts para una moción de censura: "Las estrategias no se cuentan, se ejecutan"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el los socios de Pedro Sánchez son "cómplices" y "corresponsables de toda la corrupción que está aflorando día a día" en torno al PSOE. En este punto, y sobre si hay contactos con PNV o Junts para explorar una posible moción de censura, ha indicado que las "estrategias no se cuentan, se ejecutan".

"El PP quiere acabar con este gobierno de la corrupción cuanto antes y desde luego todo dentro de la ley, todo dentro de la Constitución. Le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices de estas cloacas o si por el contrario quieren finalizar una legislatura que, probablemente, nunca debió haber existido", ha manifestado en una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que la legislatura está "finiquitada", el 'número dos' del PP ha explicado "hay dos formas de acabar esta legislatura": que Sánchez convoque elecciones ante la "corrupción que le acorrala"; o que "sus socios se aparten y lo hagan de verdad de este Gobierno al que están sosteniendo".

VE A LOS SOCIOS "CÓMPLICES NECESARIOS" DE LAS "CORRUPTELAS"

Tellado ha afirmado que los socios de investidura de Sánchez con su respaldo están "avalando a un Gobierno lleno de corruptos", pese a que "todos los días se tienen que desayunar con nuevos registros" y "nuevas operaciones" en torno al PSOE y al Gobierno.

"Y por lo tanto, a estas alturas, todos los partidos que apoyan a Sánchez son cómplices necesarios de todas estas corruptelas. Ese es el retrato de la situación actual", ha manifestado el secretario general del PP.

Tellado ha situado al presidente del Gobierno como el líder de "una organización criminal". "Sánchez está metido en un gran lío, lidera una organización criminal, tal y como dice la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y distintos juzgados de España, y hoy le acaban de imputar a la gerente del PSOE. Más explicaciones y menos chascarrillos", ha demandado.

"EL PNV SOLO ESTÁ PENSANDO EN SÍ MISMO"

Ante las declaraciones desde el PNV retando al PP a presentar una moción, Tellado ha indicado que ese partido ha hecho "presidente a Sánchez" y, por lo tanto, "es corresponsable de toda la corrupción que está aflorando día a día".

"Y el PNV solo está pensando en sí mismo, ni siquiera en el País Vasco. El PNV está pensando en cómo sostener los gobiernos que en Euskadi tienen con el Partido Socialista el partido de Pedro Sánchez. Es lo único", ha resaltado. A su entender, cada vez que en el PNV ve "un nuevo caso de corrupción, se ponen colorados y no pueden con la vergüenza" porque son "corresponsables de todo lo que está sucediendo".

Preguntado expresamente si el PP mantiene contactos con el PNV o con Junts para explorar una posible moción de censura, Tellado ha replicado que "las estrategias no se cuentan, se ejecutan". Dicho esto, ha añadido que él no quería "contribuir a sacar el foco mediático hoy de Ferraz", donde se ha personado la UCO por la investigación abierta por la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

"EL FOCO ESTÁ EN EL PSOE"

"El foco está en el PSOE y en todo lo que está sucediendo. Hoy han imputado a la gerente del Partido Socialista, a la gerente de Pedro Sánchez y, por lo tanto, son los socios de Sánchez los que hoy tienen que dar explicaciones", ha manifestado.

En este punto, ha destacado que Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que va a hacer "todo lo posible por acabar con este gobierno cuanto antes" y ha subrayado que "los que no están haciendo nada son los socios de investidura de Pedro Sánchez".

"El foco está en el Partido Socialista, en una maraña de corrupción que enreda a muchísima gente y esa maraña la están sosteniendo los socios de investidura de Pedro Sánchez. Allá cada cual porque la ciudadanía juzgará en el momento de las urnas cómo se ha comportado cada cual ante este caso de corrupción que tiene ya mil ramificaciones", ha abundado.

"JULIO ANGUITA SENTIRÍA NÁUSEAS TRAS ESCUCHAR A YOLANDA DÍAZ"

Tellado ha asegurado que a él le "preocupa" la actitud de la izquierda porque da la sensación de que "prefieren a un ladrón de izquierdas antes que un gobierno honrado de derechas". "Yo creo que Julio Anguita hoy sentiría náuseas después de haber escuchado a la señora Yolanda Díaz en el Pleno del Congreso de los Diputados", ha exclamado.

Ante las declaraciones del portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, apuntando a una "operación de desestabilización" al Gobierno desde la derecha, el "partido de las togas" y EEUU, Tellado ha criticado que estén "instalados en la teoría de la conspiración para no aceptar un hecho cierto", que están "apoyando a un Gobierno podrido desde el inicio" y en el que "la reina madre, Rodríguez Zapatero, ha metido la mano en la caja presuntamente".

"Están podridos y los señores de Sumar se hunden, no sólo electoralmente sino en todos los sentidos, apoyando a un Partido Socialista que está quebrado y lo sabe todo el mundo. Si quieren alargar la agonía de este gobierno allá ellos, pero el tiempo y la sociedad española juzgará a cada cuál", ha avisado de nuevo.