Temporal- Podemos exige a Sánchez tomar el control y cesar su "lucha táctica" con Mazón, que debe dimitir por negligente

Dice que el presidente valenciano deberá rendir cuentas ante la justicia pero que su ineptitud no exime responsabilidad al Gobierno

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha elevado la presión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare el Estado de Alarma por los efectos de la DANA, dado que la gestión no puede recaer en el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien debe dimitir por su papel "negligente" e "inepto" en este temporal que, incluso, podría tener consecuencia penales.

"Es evidente que aquí el máximo responsable obviamente es el Gobierno de Mazón, pero también consideramos que el Gobierno central podía haber hecho más. Tenía que haber enviado ayuda y tenía que haber tomado el mando desde el primer momento para que se hubiesen desplegado desde el martes por la noche o desde el miércoles de madrugada todos los efectivos necesarios para ayudar y amparar a esa gente", ha manifestado en rueda de prensa este lunes.

Por ello, Fernández ha recordado que desde el miércoles llevan pidiendo que Sánchez tome el mando único de esta crisis, pero ha acusado al Ejecutivo de no hacerles caso y negarse a ello al estar enfrascado por la "lucha táctica" con Mazón.

"El Gobierno de Sánchez tenía en su mano la capacidad de intervenir desde el primer día (...) y la realidad es que no lo ha hecho. No había que esperar a que el negligente, a que el inútil de Mazón pidiera absolutamente nada. Había que tomar el mando y actuar con urgencia y con las medidas extraordinarias que estaban haciendo falta para atender y para asistir a una población que, como digo, se ha sentido y con toda razón totalmente abandonada y desamparada", ha denunciado el dirigente de la formación morada.

Es más, se ha preguntado qué más hace falta para declarar el Estado de Alarma con más de 200 fallecidos por el temporal, una alta cantidad de desaparecidos y varios municipios donde no llega la ayuda y el Estado lleva días ausente, mientras sus vecinos conviven con "cadáveres", enseres en la calle y lodo. Por ello, ha dicho que es comprensible la sensación de "cabreo" y "rabia" de la población afectada.

El 'número tres' de Podemos ha censurado la "absoluta negligencia" de Mazón "antes, durante y después" de las inundaciones, que "no puede quedar impune" dado que debería "dimitir y rendir cuentas a la justicia" por su gestión "calamitosa".

"La catástrofe natural no se podía evitar, pero muchas de las muertes ocurridas sí podían haberse evitado a poco que se hubiese avisado y alertado a la población del peligro existente con tiempo suficiente para que no les pillase haciendo vida normal o en sus puestos de trabajo", ha ahondado para demandar también que se investigue y sancione a empresarios que obligaron a empleados a acudir a sus puestos de trabajo.

LA NEGLIGENCIA DE MAZÓN NO EXIME DE RESPONSABILIDAD A SÁNCHEZ

No obstante, la "absoluta negligencia" del PP valenciano "no exime de responsabilidad a Sánchez", pues es evidente que desde el primer día la Generalitat valenciana estaba "desbordada" y que no tenía capacidad de gestión para afrontar los terribles efectos de la DANA. "Era evidente que el mismo Gobierno de Mazón, que había cometido la negligencia que llevó a la muerte a cientos de personas, no podía ser el que gestionase la situación de crisis posterior", ha insistido.

Por ello, ha vuelto a exigir a Sánchez que active el nivel tres de emergencia y aplique el Estado de Alarma, unido a un decreto de escudo social que Podemos ha planteado al Ejecutivo con medidas, por ejemplo, como la expropiación temporal de pisos turísticos para acoger a los afectados por el temporal cuyas casas estén inhabitables.

"No se puede dejar la gestión de esta crisis en manos de un incompetente y de un inepto", ha zanjado en alusión al presidente valenciano.