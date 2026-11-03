Tesh Sidi anuncia una demanda por injurias tras archivar Más Madrid una denuncia interna contra ella por supuesto acoso

Archivo - La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ético de Más Madrid ha inadmitido una denuncia interna por presunto acoso laboral dirigida contra la diputada de la formación en el Congreso, Tesh Sidi, por la "inexistencia de identificación" de los supuestos denunciantes, según han informado fuentes del partido.

Por su parte, la parlamentaria y 'número dos' de las listas de Frente Amplio a las elecciones generales por la circunscripción de Madrid ha avanzado que interpondrá en los tribunales una demanda por presuntas injurias y calumnias, alegando el daño reputacional que le ha generado esta acusación.

Desde Más Madrid han explicado que esta denuncia ha sido archivada al considerar que es inexistente, pues no se atendió a la petición de que identificación de los demandantes. Dicho paso, según explican fuentes de la formación, es necesario para poder continuar con el procedimiento interno.

DENUNCIA ANÓNIMA

Es más, han considerado que a efectos del Comité Ético no se ha presentado ninguna denuncia interna de carácter formal, dado que únicamente se hizo llegar de forma anónima al partido un escrito, similar a un comunicado de prensa, en el que se aludía a un presunto acoso, y no se ha respondido al requerimiento de que se formulara una denuncia por el cauce marcado por este órgano.

La propia Sidi ha aludido a esta inadmisión de la denuncia interna contra ella en una rueda de prensa en el Congreso y ha detallado que emprenderá acciones judiciales por la vía penal para esclarecer quién está detrás, según ha dicho, de relato falso contra ella. "Os puedo garantizar que no hay caso, que no hay denunciantes (...) que todo ha quedado en nada", ha enfatizado durante su comparecencia ante los medios.

La diputada se considera víctima de una "difamación" con la intención de vincularla con comportamientos de acoso y cree que sus "arquitectos" han permanecido en el anónimato mientras salían en prensa informaciones sobre esta denuncia. Por ello, irá a los tribunales para que la justicia investigue y dirima quién está detrás de esta campaña de desprestigio que no debe quedar impune.

Sidi ha afirmado que el "daño reputacional ha sido descomunal" y "desmoralizante", pero tiene claro que va a luchar por restablecer su imagen pública. "Las mujeres, estamos muy acostumbradas a estar en la diana del odio y del desprestigio y si a esto le sumamos el componente de mi origen obviamente saharaui, pues se suma mucho más", ha zanjado para evocar también que durante esta legislatura ha recibido amenazas de muerte en redes.