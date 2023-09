Tomás Gómez acusa a Sánchez de romper las reglas y dice que la amnistía será de los más grave ocurrido en 40 años

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario del PSOE madrileño (PSM) Tomás Gómez se ha mostrado "preocupado" y "bastante indignado" por las exigencias de las formaciones independentistas y las negociaciones que el PSOE está manteniendo con Junts, asegurando que "probablemente" sea "lo más grave" que ha ocurrido en "los últimos 40 años".

"Lo que está ocurriendo desde mi punto de vista es probablemente lo más grave en los últimos 40 años", ha afirmado Gómez en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, en la que ha confesado sentirse "responsable" de apoyar en su momento a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE: "Un error gravísimo con consecuencias gravísimas".

Gómez ha sostenido que Sánchez "ha roto el tablero de juego" y "las reglas" y que "desde luego no hay límites". También ha compartido su preocupación porque se haya "doblegado al Estado frente al independentismo" y por los acuerdos "con los herederos de ETA, que tanto daño han hecho en este país".

"En este momento lo que estoy es indignado, indignado porque no tengo ninguna duda que habrá la ley de amnistía (...) Después vendrá --que ya lo están pidiendo los independentistas-- el referéndum de autodeterminación, lo que sea, lo que sea a cambio de seguir en el poder", ha dicho el exdirigente socialista, calificando estos hechos de "traición al país".

"SÁNCHEZ NO ERA LA PERSONA APROPIADA"

Gómez ha asegurado que el actual secretario general del PSOE llegó al cargo en 2015 "sin tener ningún apoyo de la militancia" y que en ese momento se le aupó al liderazgo socialista para que Susana Díaz, entonces presidenta de Andalucía, le relevase más tarde.

"Se pone encima de la mesa su nombre como alguien coyuntural, como alguien transitorio, hasta que las cosas se pudiesen pensar, se pudiesen hacer mejor y se pudiese encarar un proceso electoral", ha añadido, relatando que Sánchez acordó con Díaz ser más tarde portavoz parlamentario.

La idea, a Gómez, no le gustaba, ya que conoce a Sánchez "perfectamente" desde "hace más de 30 años" y no le parecía "la persona apropiada". No obstante, y visto que las federaciones de Andalucía, Valencia y Madrid mostraron su apoyo al actual secretario general, terminó sumándose a "ese posición".

"CLIENTELISMO" EN EL SENO DEL PSOE

Por otra parte, el exsecretario general del PSOE de Madrid ha acusado a Sánchez de hacerse con "el control absoluto" del partido, vaciando a la formación de voces críticas.

Citando la obra 'El Príncipe' de Maquiavelo, --"acaba con la estirpe, acaba con dirigentes de manera que te haces con el control absoluto"--, Gómez ha incidido en que hay "una serie de mandos intermedios" que ejercer "seguidismo" y "obediencia al líder".

"El seguidismo que además rompe con el principio de coherencia en muchas ocasiones. Porque hoy dicen 'ah' y mañana se vienen obligados a decir que ha habido un cambio de planes o que han cambiado los intereses o porque le interesa más al líder del partido que ahora sea exactamente lo contrario", ha especificado.

Preguntado sobre si en las últimas elecciones generales votó al PSOE, Gómez ha admitido que "al final se coge la papeleta del partido socialista" y que hasta ahora no ha roto el carné del partido por la "obligación" que tiene para con el PSOE, una formación con "ciento y pico años". "No puedo permitir que se esté destrozando un sistema de valores, un credo político", ha añadido.