Torres afirma que la situación en Ceuta "es distinta" y que hay "12.000 personas menos que el 10 de agosto"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la situación en Ceuta "es distinta" y ha incidido en que hay "12.000 personas menos" que el 10 de agosto --según cifras que ha atribuido a la Guardia Civil-- porque "han regresado a Marruecos" y "han sido expulsados".

En una entrevista en 'Malas Lenguas', recogida por Europa Press, también ha admitido que "queda rematar el trabajo" con "quienes quedan en las calles" y "los expedientes" de aquellos migrantes que "están en los recursos".

En este sentid0, ha aseverado que hay unos 5.000 personas mayores de edad que están en los campamentos que se han abierto, otras 2.500 que son menores "en recursos de la Ciudad Autónoma" y "pueden quedar centenares aún en las calles".

El ministro ha explicado que el retorno de las personas marroquíes se produce porque saben que "no van a tener derecho a protección internacional", y prefieren volver "una vez que se les explica" que van a tener un "antecedente policial".

"Solamente se van a quedar aquellos que tengan derecho a la protección internacional o los menores que no pueden ser regrupados como hemos dicho desde el principio", ha afirmado Torres, que ha destacado que, junto con el Gobierno de Ceuta, han "conseguido" establecer "lugares" para la acogida.

Una situación que ha agradecido "no porque vaya los reyes, sino para la calma y también la convivencia de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes".