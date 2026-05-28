Torres confía en que Zapatero será capaz de demostrar su inocencia cuando declare ante el juez

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero podrá defender que es inocente cuando declare ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

"Confío plenamente en que va a ser capaz de demostrar su inocencia", ha indicado este jueves en un desayuno informativo de Europa Press tras la imputación al exlíder socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

Torres ha defendido el legado de Zapatero, que amplió los "derechos civiles" de los españoles, apostó por la "dependencia" y la "igualdad" y "acabó con ETA".

No obstante, considera que en este momento está pasando "por un momento dramático en su vida personal", ha señalado el ministro, insistiendo en que confía en que podrá defenderse de las acusaciones cuando declare en la Audiencia Nacional, el próximo 17 y 18 de junio en la que espera que responda a las preguntas que se le planteen.

En principio estaba prevista para el 2 de junio pero Zapatero pidió un aplazamiento para estudiar a fondo el extenso sumario de la investigación y Torres considera que "va a preparar bien su defensa".