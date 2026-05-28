Torres emplaza a Page a expresar sus críticas en los canales internos del PSOE: "Hablemos dentro de nuestra casa"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha referido a las últimas críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, al Gobierno, invitándole a expresar sus discrepancias en los canales internos del PSOE como el Comité Federal.

"Hablemos, compartamos y digamos las cosas donde procede, que es dentro de nuestra casa", ha proclamado Ángel Víctor Torres en los Desayunos Informativos de Europa Press al ser preguntado por la petición de Page de un adelanto electoral.

Del mismo modo, Torres ha aludido a las palabras de Page sobre el "búnker" del Gobierno, pregúntandose a qué metáforas se está refiriendo el presidente socialista de Castilla-La Mancha.

En cualquier caso, el ministro de Política Territorial ha dicho que está en "disposición" de sentarse con el "compañero" Page y compartir un café para hablar del PSOE, aunque ha insistido en que se canalicen estas críticas en los canales internos.