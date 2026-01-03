Torres expresa su "honda preocupación" por la situación en Venezuela y recuerda los lazos históricos con Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa para hacer balance de la gestión ministerial durante 2025, en la Delegación del Gobierno en Canarias, a 29 de diciembre de 2025, en Las Palmas de - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su "honda preocupación" por la situación que se vive en Venezuela desde la pasada madrugada, un país al que ha calificado de "hermano" y con el que, ha recordado, los canarios mantienen "grandes afectos y lazos históricos".

A través de un mensaje difundido en 'X', Torres ha asegurado que sigue con atención los acontecimientos y ha trasladado su solidaridad con el pueblo venezolano. "Con el corazón puesto en Venezuela", ha añadido el ministro, subrayando la especial relación que une al archipiélago con el país latinoamericano.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A falta de un anuncio oficial, fuentes de la Casa Blanca han confirmado bajo condición de anonimato a Fox News que, efectivamente, el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" a Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país. El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.