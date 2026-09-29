Torres reprocha al PP las "gravísimas acusaciones" contra Rabat en la crisis de Ceuta: "Sean responsables con Marruecos"

Archivo - Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al PP las "gravísimas acusaciones" que, a su juicio, han proferido "sin ningún tipo de prueba" al sugerir que Marruecos estaba detrás de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

"Sean responsables con Marruecos, porque dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen otra distinta cuando están en el Gobierno", ha proclamado Torres durante la sesión de control al Ejecutivo en el Senado ante una pregunta del senador del PP Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu.

En concreto, el parlamentario 'popular' ha enumerado las "actitudes inamistosas" de Marruecos durante el Gobierno de Pedro Sánchez, recordando que Ceuta y Melilla han sido "objeto históricamente hostigamiento" por parte de Rabat.

"Pero es la primera vez en la historia en los últimos 500 años que lo hacen bajo el beneplácito, la comprensión, la colaboración y el agradecimiento del Gobierno de España", ha añadido el senador 'popular'.

Ante esto, Torres ha reivindicado la "colaboración" con Rabat en la reagrupación de menores y en la devolución de los inmigrantes mayores de edad, entre otras cosas.

"Por eso hay que ser responsable cuando se está en la oposición, si se quiere algún día gobernar, y no olvidar que se gobernó para que cuando se hagan afirmaciones sean desde el rigor y la seriedad", ha sentenciado Torres.