Torres ve hipócrita al PP por recurrir la regularización en todas las CCAA menos Andalucía por las elecciones del 17M

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de usar la "hipocresía" en política por recurrir la regularización ante los tribunales en todas las comunidades que gobierna y dejar al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, al margen para no afectar a sus intereses electorales de cara a los comicios andaluces del 17 de mayo.

Así lo ha señalado el ministro en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado la regularización que el Ejecutivo pactó con Podemos y con la que se prevé que más de medio millón de inmigrantes puedan legalizar su residencia. "Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de muchas familias", ha deslizado.

Así, ha explicado que el presidente de la Junta es consciente de que plantarse ante la medida migratoria sería "ir en contra de algo muy importante para Andalucía".

Por ello, ha acusado al PP de estar "utilizando la hipocresía electoral" por tomar decisiones distintas respecto a la regularización aprobada por el Ejecutivo según las comunidades autónomas que gobierna.

Torres ha afeado además al partido de Alberto Núñez Feijóo su "oportunismo" por "señalar" al inmigrante, una actuación que considera irresponsable, y ha recordado que para que la regularización sea efectiva también se necesita la colaboración de las autonomías.