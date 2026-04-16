Maíllo reta a Feijóo y Moreno a trasladar la crítica del PP a regularización de migrantes al Papa cuando visite España

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha retado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a trasladar al Papa León XIV, en la visita que realizará a España, la posición crítica del Partido Popular a la regularización extraordinaria de migrantes.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Maíllo ha manifestado que los líderes de PP son "radicalmente clasistas, son de un clasismo vomitivo", tienen "desprecio al pobre" y son "hipócritas".

Ha indicado además que no ha escuchado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ni una palabra de "modificación" de la posición del Partido Popular sobre la regularización extraordinaria de migrantes cuando "él sabe que en Andalucía hace falta precisamente esa regulación" de tantas personas que forman parte del tejido productivo y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En este sentido, ha retado a Feijóo y Moreno a que trasladen su posición a la Conferencia Episcopal, que ha apoyado la regularización, o al Papa cuando visite España el próximo mes de junio.

"A ver si son tan valientes para enmendarle la plana a la Conferencia Episcopal, que ha apoyado la regularización, o al propio Papa León XIV", según ha expresado Maíllo, para quien en esa "raíz profundamente clasista de desprecio a los trabajadores y al pobre, es donde se esconde esa exaltación de negativa a la regularización y no pueden evitarlo", ha dicho el dirigente de Izquierda Unida sobre los dirigentes del PP.