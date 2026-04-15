Andalucía rehúsa "contribuir a la división" en torno a la regularización de migrantes con debates sobre si recurrirla

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (d), interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. A 15 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) - El Gobierno andaluz ha rechazado este miércoles "contribuir a la polarización y la división" que, a su juicio, se está generando en torno a la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Ejecutivo central ha impulsado a través de un real decreto que desde la Junta de Andalucía no han aclarado si piensan recurrir en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Consejo de Gobierno.

Las consejeras de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López --ambas del PP--, han respondido a preguntas de los periodistas sobre dicho proceso de regularización de inmigrantes en la referida rueda de prensa.

La portavoz del Gobierno andaluz ha centrado su respuesta sobre este tema reivindicando que desde el Ejecutivo que preside Juanma Moreno "siempre" han "apostado por una regularización ordenada y legal" de personas inmigrantes.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha incidido en ese mensaje de que desde el Gobierno andaluz han defendido y siguen "defendiendo una migración regulada y ordenada".

"Y no nos hemos movido de ese posicionamiento", ha remarcado antes de apostillar que, "viendo el momento en el que se produce esta regularización y, sobre todo, el modo cómo se ha llevado a cabo, lo que está claro es que lo que ha generado, quizás era eso lo que buscaba, es polarizar y dividir".

Loles López ha aseverado que en el Gobierno andaluz no están "en eso" y no van a entrar "en ese debate". De esta manera, a preguntas de los periodistas sobre si la Junta se plantea recurrir el decreto aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes para impulsar esa regularización, la consejera ha respondido que "cualquier posicionamiento" que ella "haga en este momento va a contribuir a la división y a la polarización", que es algo en lo que no quiere "entrar", según ha insistido en subrayar.

De esta manera, la consejera de Inclusión Social ha concluido proclamando que "la posición de Andalucía" sobre esta cuestión es "seguir trabajando por Andalucía y no entrar en divisiones ni en polarización".