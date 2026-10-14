Torres ve "muy correcto" el discurso del Rey sobre Ceuta y apela a la "lealtad partidaria" frente a "la demagogia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, tras otra reunión del Comité de Situación, a 14 de octubre de 2026, en Ceuta (España).- Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "muy correcto" el discurso pronunciado este martes por el Rey Felipe VI en su visita a Ceuta, y ha apelado a la "lealtad partidaria" frente a "la demagogia" y "el populismo". "Lanzó un mensaje a la información rigurosa, veraz, contrastada y seria", ha declarado.

"Me parece que fue un discurso muy correcto en el que hay muchísimos mensajes. Hizo un llamamiento a la lealtad institucional y los partidos son instituciones, por lo que también debe haber lealtad partidaria", ha señalado este miércoles Torres durante una rueda de prensa en Ceuta, tras presidir una nueva reunión del Comité Especializado de Situación.

Así se ha expresado después de que Felipe VI haya llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes en la ciudad autónoma, incidiendo el Rey en que "Ceuta es España" y sosteniendo que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos".

"Ceuta es España", repitió el monarca hasta en tres ocasiones desde el Parador de Ceuta, ciudad que ha visitado junto a la reina Letizia casi dos meses y medio después de la avalancha, que ha tildado de "violación" que supuso "un shock para todos". Felipe VI también aludió a Melilla e insistió en algo "obvio": "Son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España" y "la soberanía y la integridad territorial no son negociables, son indiscutibles".

Ante ello, Torres ha apuntado que el Rey "lanzó un mensaje a la información rigurosa, veraz, contrastada y seria", algo que, a su juicio, es "muy importante" en "este tiempo de las multiinformaciones". "El derecho a ser informado verazmente es un derecho constitucional", ha abundado.

El ministro ha lamentado así que "no se habla de lealtad partidaria cuando hay partidos que dicen que se pueden devolver a los inmigrantes de la noche a la mañana", argumentando que "eso es mentira frente a todas las verdades que dijo el Rey". "Eso es un bulo, una falsedad, eso es populismo y demagogia, y da unas esperanzas a quienes quieren que la situación se normalice cuanto antes", ha criticado.

"Eso lo dicen representantes del mismo partido que gobierna en Ceuta y yo vuelvo a decir, si se pueden devolver de la noche a la mañana, porque no se ha devuelto ni un solo menor", ha cuestionado, acusando al Partido Popular de hacer "un uso absolutamente mezquino de la realidad".

"NO ES QUE CEUTA Y MELILLA SEAN ESPAÑA, ES QUE SON DE ESPAÑA"

El ministro y 'mando único' ha remarcado como "muy necesario para todo el país y, especialmente, para los territorios fronteras" que "la relación entre vecinos" sea "la más cordial posible", alegando que "ante una situación de inestabilidad, son más sensibles los territorios más cercanos a los países vecinos".

"El Rey dijo claramente que la mayoría había retornado y que muchos estaban en los dispositivos y eso es verdad; que hay que defender la soberanía nacional en nuestro territorio también es verdad", ha suscrito, subrayando que fue un discurso "de defensa de la ciudadanía de Ceuta, en una situación absolutamente inédita que no puede volver a pasar" puesto que "no hay ninguna sociedad que esté preparada para que lleguen a su territorio tantas personas como las que habitan".

Así las cosas, Torres ha tildado la visita de los Reyes de "importantísima" e "histórica" dado que "se han quedado toda la jornada en Ceuta y han pernoctado en la ciudad". "No es que Ceuta, Melilla y Canarias sean España, es que son de España; eso lo comparte absolutamente el Gobierno y desde el Gobierno vamos a seguir trabajando", ha reivindicado.

LOS BUQUES MARROQUÍES EN AGUAS DE CEUTA, UN PATRULLAJE "DE RUTINA"

Preguntado también si los buques marroquíes que entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio pudieron ser una "provocación", el ministro ha respondido que fueron patrullajes "ordinarios", cediendo la palabra al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, para dar más detalles.

Este último ha trasladado que la información de la que se dispone "a día de hoy" es que el pasado 30 de julio había dos patrulleras de la Marina marroquí --una en la Bahía Norte y otra en la Bahía Sur-- que tienen su base "habitualmente" en las aguas de ambas bahías y que "patrullan con normalidad, igual que patrullan por las aguas españolas las embarcaciones de la Armada Española". "Ese día lo que había era ese patrullaje de rutina", ha explicado.

"Lo que no se puede negar y no se niega es que ha habido navegación por aguas limítrofes en los términos de embarcaciones rutinarias y habituales que tienen su base fija en la Bahía Norte y en la Bahía Sur de Marruecos, igual que la dotación de embarcaciones que tiene su base en Ceuta. A partir de ahí, el término de 'provocación' en ningún momento ha sido planteado por el Gobierno y cualquier información la iremos ampliando en las próximas fechas", ha concluido De la Encina.