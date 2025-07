MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado que el acuerdo de financiación singular con Cataluña rompa la solidaridad entre españoles y señala que el nuevo modelo tendrán que aprobarlo todas las comunidades autónomas.

No obstante, defiende que haya acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y las CCAA como el que este mismo lunes han sellado en Barcelona con la Generalitat y apunta que también se hizo en épocas pasadas con el Partido Popular en La Moncloa.

"Es que se nos olvida muy rápido y aquí hay mucha demagogia por parte del Partido Popular. O es que no nos acordamos de aquello de 'Pujol, enano, habla castellano' y pasamos de eso a que se hablaba catalán en la intimidad", ha indicado en referencia a los acuerdos alcanzados por el expresidente del Gobierno, José María Aznar con la CIU de Jordi Pujol.

"No, cómo se va a romper (la solidaridad entre territorios), no habrá un sistema de financiación que no se a acorde y aprobado por todas las comunidades autónomas", ha subrayado en declaraciones a 'Mañaneros 360' de TVE, recogidas por Europa Press.

En la misma línea ha asegurado que el Gobierno va a preservar esa solidaridad y por tanto el sistema de financiación "no va a ir en contra de ninguna comunidad autónoma" porque lo tienen que aprobar entre todos, ha indicado el mismo día que Gobierno y Generalitat han acordado que la Hacienda catalana recaude todos los impuestos que se pagan en la comunidad.

Torró, que sustituye a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización socialista y es de la Comunidad Valenciana, subraya que proviene de una comunidad "infrafinanciada" y por tanto el Ejecutivo de Sánchez tiene que hablar con estas regiones que reciben menos de lo que necesitan. "Lo que vamos a hacer es un sistema acorde para que todas las comunidades estén bien dotadas" y puedan sufragar los servicios públicos.