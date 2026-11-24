Pedro Comín, el director del SEPBLAC, en la presentación de los informes por el 20 aniversario del Óragno Centralizado de Prevención de blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de drogas constituye la principal fuente de fondos de origen ilícito generados en España, un importe que en 2022 superó los 40.000 millones de euros y en 2023 los 60.000, según datos presentados por el Consejo General del Notariado.

Así lo ha señalado este organismo durante la presentación del balance de las dos décadas de actividad del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) en la que se han expuesto cuatro estudios sobre el blanqueo de capitales en España.

De esta forma, el estudio 'Valoración cuantitativa de los fondos potencialmente blanqueados en España', realizado conjuntamente entre el OCP e IE University, estima que los fondos procedentes del tráfico de drogas sobre el conjunto de los fondos ilícitos totales generados en España superó el 80% tanto en 2022 como en 2023.

Tras las drogas, y según este mismo estudio, los datos presentados concretan que los delitos fiscales, la propiedad intelectual, los robos y hurtos y la propiedad industrial son las categorías con más fondos de origen ilícito.

En cuanto al peso que suponen sobre el Producto Interior Bruto (PIB) los fondos generados de forma ilícita en España y también blanqueados en el país, en 2022 supusieron entre el 2% y el 5%; mientras que en 2023 estas cifras ascendieron a entre el 3% y prácticamente el 7%.

Sin embargo, la identidad incide en que los datos de este estudio no tienen en cuenta los fondos generados en el extranjero y blanqueados en España.

Por lo que respecta al blanqueo de estos fondos ilícitos, el tráfico de drogas vuelve a ser la categoría principal, con casi 6.000 millones de euros generados y blanqueados en España en 2022 y más de 3.000 en 2023. Tras esta, se encuentran los delitos fiscales, la corrupción y la ciberdelincuencia.

Por años, en el Notariado estiman que en el período 2018-2019 se blanquearon entre 15.000-20.000 de millones de euros; mientras que en los años 2022-2023 las cifras ascendieron a entre 20.000-30.000 de millones.

La colaboradora del OCP en asuntos internacionales Silvina Capello ha defendido que la metodología utilizada en este estudio es "la única que existe para cuantificar los fondos de origen ilícito generados en España y para estimar cuántos de esos fondos se blanquean en el país".

67.000 SENTENCIAS JUDICIALES ANALIZADAS SOBRE BLANQUEO

El OCP ha estudiado más de 67.000 expedientes jurídicos durante las últimas dos décadas, el 98,5% de las que han recibido. Entre las funciones principales que el OCP desempeña está el análisis de datos, la colaboración, la comunicación y las labores de prevención de blanqueo de capitales.

"Tenemos información de más de 180 millones de documentos notariales, 48.470.000 personas físicas y 4.450.000 personas jurídicas. Cuando es necesario, podemos conocer qué actos ha realizado una persona ante notario, quién es o ha sido administrador de una sociedad o analizar las relaciones entre distintas personas", ha defendido el director del OCP, Pedro Galindo, durante la presentación de los datos.

Así, la mayoría de las operaciones analizadas se concentran en la compraventa de acciones y participaciones (25%) y en la compraventa de inmuebles (22%).

Además, se han identificado préstamos y reconocimiento de deudas (12%); apoderamientos (10%); otras transmisiones (8%); constitución de sociedades (5%), y aumentos de capital (5%).

Por provincias, Málaga, Alicante, Madrid y Barcelona son las que más expedientes tienen comunicados por los notarios, seguidas de las Islas Baleares. Los delitos precedentes más frecuentes analizados son la apropiación indebida, el robo y el hurto, el 'phising' y las estafas.

Por lo que respecta a los bienes adquiridos en el delito en primer lugar se encuentran los vehículos, los inmuebles, los dispositivos electrónicos, las joyas y metales preciosos y los negocios.

En cuanto a los métodos de ocultación de fondos destacan los testaferros, las sociedades interpuestas, las identidades falsas, los documentos falsos y los paraísos fiscales.

De cara al futuro, desde el Notariado identifican que los desafíos que vienen en los próximos años son la adaptación al nuevo marco europeo aplicable desde julio de 2027; la detección de estructuras y operaciones cada vez mas complejas; la búsqueda de mayor calidad de datos, así como la seguridad, formación y cooperación institucional.

En este sentido, la presidenta del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha recordado que hace 20 años crearon el OCP porque cada notario conocía las operaciones que se formalizaban ante él, pero no las que se realizaban en el resto de las notarías de España.

"Había que coordinar la responsabilidad individual del notario con un organismo centralizado que analizase todas las operaciones que se firmen en España", ha expuesto Del Olmo.

Así, el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Pedro Comín, ha reivindicado que son los notarios quienes pueden ver "si alguien es realmente un testaferro" y por ello ha subrayado que el OCP es "un elemento fundamenal de la cadena" y un "socio estratégico" en la lucha contra el blanqueo de capitales.