El Tribunal de Cuentas alerta de que Casa del Mediterráneo actúa sin supervisión de Asuntos Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante el IV seminario 'España en el mundo' de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 21 de julio de 2026, en Santander. - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha alertado de que, pese a pertenecer a la Red de Casas adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Casa del Mediterráneo funciona sin "dirección, asistencia técnica ni supervisión" del departamento que dirige José Manuel Albares y que, además, centra el grueso de su actividad en Alicante, lo que "limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación", pues su finalidad es mejorar la imagen de España en los países ribereños.

Así consta en el Informe de fiscalización del Consorcio Casa del Mediterráneo, correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, aprobado por el órgano que preside Enriqueta Chicano, en su último pleno antes del verano.

El Consorcio Casa del Mediterráneo es una entidad pública de carácter interadministrativo adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y está integrado, además de por el ministerio por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Jávea.

Su finalidad es fomentar y estrechar lazos entre los países de las riberas de la región euro mediterránea, contribuyendo a mejorar la imagen de España en dichos países.

Según el informe del tribunal, recogido por Europa Press, el consorcio participa en la diplomacia pública española formando parte de la Red de Casas adscrita al Ministerio de Exteriores pero, el fiscalizador no aprecia "que haya recibido la correspondiente dirección, asistencia técnica y supervisión del ministerio para constituir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo de dicha función".

DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO

Además, alerta de "debilidades y carencias" en su sistema de control interno. En concreto, señala que la planificación resulta deficiente, "no siendo posible conocer el grado de consecución de los objetivos estratégicos pretendidos, ni su vinculación con los fines del consorcio".

Asimismo, destaca que el 93,8% de las actividades de la Casa del Mediterráneo tuvieron lugar en España, principalmente en Alicante, "lo que limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación".

El fiscalizador también destaca que la situación financiera de la entidad "empeora cada año" debido a que los resultados negativos que viene presentando desde 2017 conllevan el empleo del remanente de tesorería como fuente de financiación recurrente.

PELIGROSA SITUACIÓN FINANCIERA

Según sus cálculos, dicho remanente duraría en torno a cinco años de mantenerse la tendencia de los últimos, o dos o tres si se acometieran las obras de ampliación de la sede previstas.

En materia de ingresos, se incumple el modelo de financiación regulado en los estatutos, ya que no todas las administraciones consorciadas realizan las aportaciones en los porcentajes comprometidos.

En todo caso, el tribunal sí ha detectado "cierta mejora en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas" en informes anteriores, así como un "esfuerzo de corrección de algunas de las deficiencias señaladas".

Entre sus nuevas recomendaciones, el órgano que preside Enriqueta Chicano incluye diferentes sugerencias para subsanar las deficiencias del último informe, destacando las relativas a la mejora en la planificación y la realización de un estudio de viabilidad riguroso de la situación financiera.