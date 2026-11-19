CHINA, SHENZHEN - NOVEMBER 18, 2026: US President Donald Trump is pictured ahead of a reception on behalf of China's President Xi Jinping in honour of the APEC 2026 economic leaders at the Shenzhen International Exchange Centre - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su rechazo frontal a cualquier intento de "regulación globalista" destinada a controlar o frenar el desarrollo de la superinteligencia --término acuñado por la propia Administración Trump para referirse a la inteligencia artificial (IA)--, una tecnología que, según ha afirmado durante su intervención en el plenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China), constituye "la mayor transformación tecnológica desde la Revolución Industrial".

"Estados Unidos se enorgullece de ser el líder mundial en superinteligencia, la mayor transformación tecnológica desde la Revolución Industrial. Los estadounidenses la inventamos, acabamos de inventar la SI, y está desatando una prosperidad y un crecimiento extraordinarios para personas de todo el mundo", ha declarado el mandatario norteamericano ante los líderes de la región.

Aunque Trump ha reconocido la necesidad de "vigilarla" y actuar con cautela para gestionar sus posibles "elementos negativos", ha advertido de que Washington no permitirá normativas internacionales que limiten su potencial. "Nos oponemos a cualquier forma de regulación globalista o a cualquier cosa que busque controlar o sofocar la SI, y francamente no vamos a permitir que eso ocurra", ha subrayado.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca ha sacado pecho por los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos, asegurando que la inflación se ha situado por debajo del dos por ciento en los últimos tres meses y que la economía estadounidense crece "mucho más rápido que cualquier otra gran nación desarrollada", con un repunte récord del 21% en la inversión en nuevos equipos y máximos históricos en exportaciones y empleo.

En este sentido, Trump ha atribuido estas cifras a sus recortes fiscales, a la desregulación y a la firma de más de una veintena de acuerdos comerciales --adelantando que próximamente se rubricarán nuevos pactos con "países muy importantes"--, al tiempo que ha cifrado en 22,2 billones de dólares (20,3 billones de euros) los compromisos de nueva inversión captados en menos de dos años y en 25 billones de dólares (22,8 billones de euros) la riqueza creada hasta el 1 de noviembre.