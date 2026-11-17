Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha requerido al Ministerio del Interior que certifique si "se han realizado los controles de seguridad" sobre los dispositivos "para la comprobación de la identidad de los electores que utilicen la versión digital del DNI" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El tribunal indica que toma esta decisión "antes de resolver" sobre el recurso del partido Iustitia Europa "consistente en levantar la suspensión del portal MiDNI sobre la base de la confirmación del Ministerio del Interior de que las mesas electorales dispongan de dispositivos con cámara y navegador capaces de utilizar el verificador oficial del DNI para poder ejercer el derecho al voto".

Así, ha emplazado a Interior a que, en el plazo de dos días, certifique "si, con posterioridad a la celebración del contrato de suministro en régimen de alquiler de 61.603 dispositivos para la comprobación de la identidad de los electores que utilicen la versión digital del DNI como medio de identificación para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones a Cortes Generales a celebrar el próximo día 29 de noviembre de 2026, se han realizado los controles de seguridad" exigidos por la ley.

"En el supuesto de que la certificación sea afirmativa, adjunte a la misma la documentación técnica justificativa de la verificación y control de seguridad", añaden los magistrados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó el escrito de Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del 5 de noviembre que levantó la suspensión del uso del DNI digital para identificar a los electores.

No obstante, acordó notificar a la JEC el contenido del escrito del presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, para que, en un plazo de tres días, "presente las alegaciones que tenga por conveniente a su derecho sobre las medidas cautelares solicitadas".