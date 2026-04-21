El TS rechaza volver a llamar a Armengol a testificar en el juicio de las irregularidades en la compra de mascarillas

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda, a 25 de julio de 2024, en Palma de Mallorca, Mal - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado volver a llamar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para que declare de nuevo como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, como pidió la abogada del exasesor ministerial Koldo García, acusado en el caso.

Así lo ha comunicado este martes el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, al término de la séptima sesión del juicio oral en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama.

La letrada Leticia de la Hoz pidió al Supremo que suspendiera de forma "urgente" e "inmediata" el juicio o que, con carácter subsidiario, se citase de nuevo a declarar a Armengol --que también fue expresidenta de Baleares--, al entender que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en pandemia por parte de Baleares supone "hechos nuevos".

Respecto de la pretensión de nulidad, el tribunal considera que "no concurren las causas que pueden dar sustento" a la solicitud pues "no hay los presupuestos" sobre "las restantes causas de nulidad que postula".

Cabe recordar que tanto Armengol como el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, remitieron su declaración como testigos por escrito, acogiéndose a su derecho a hacerlo por haber sido presidentes autonómicos. Ambas comunicaciones fueron leídas el primer día del juicio oral.

EL ENVÍO DE MASCARILLAS POR ESPAÑA ESTABA "CONTROLADÍSIMO"

Antes de hacer pública esa decisión, el ex oficial mayor del Ministerio de Transportes Alejandro de las Alas ha declarado como testigo que Koldo "exigió" de una forma "muy imperativa, muy impulsiva" las llaves del almacén en el que estaban alojadas mascarillas en el edificio ministerial, si bien ha dicho que "no" tiene constancia de que faltase material sanitario.

"No era una petición, fue exigido, con una vehemencia absoluta", ha relatado, y ha precisado que su superior le indicó que entregase las llaves porque Koldo "tenía mucha autoridad". En cualquier caso, ha declarado que ha "consultado" si devolvió las llaves y le "han dicho que sí".

Por otro lado, sobre la auditoría que llevó a cabo el Ministerio ya en la época de Óscar Puente como su titular, De la Hoz le ha preguntado si comparte que existiese un "descontrol" con el almacenaje de las mascarillas.

"En ningún caso", ha contestado De las Alas, y ha añadido: "Las mascarillas se nos entregaban, nosotros las custodiábamos. Cuando había que repartirlas, que se hacían trimestralmente los envíos más grandes a demarcaciones de Carreteras, a Capitanías o a otros entes de Fomento, todo eso estaba controladísimo".