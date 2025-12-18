La UCO registró tres domicilios relacionados con Leire Díez tras ser detenida por las presuntas comisiones de la SEPI

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025 - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró tres domicilios relacionados con la exmilitante del PSOE Leire Díez tras ser detenida en la causa de la Audiencia Nacional en la que se investigan el cobro de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los agentes realizaron 19 entradas y registros en empresas y domicilios, entre ellos tres relacionados con Leire Díez: una vivienda en Cantabria, el apartamento de una amiga suya por el barrio de Las Tablas en Madrid y un tercer domicilio ubicado en Leganés, según ha adelantado Ok Diario y confirman a Europa Press fuentes de la investigación.

Las diligencias policiales se llevaron a cabo en el marco de la causa abierta y declarada secreta a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada en la Audiencia Nacional y que derivó en la detención de Leire Díez y también del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, al que la UCO sitúa como socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En concreto, se indaga si los tres detenidos se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones, según consta una resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a la que tuvo acceso Europa Press.

El juzgado señala, a partir de las indagaciones de la UCO, que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".