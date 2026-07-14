La UE y Reino Unido firman en Bruselas el acuerdo que derribará la Verja centenaria en Gibraltar

Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar . - Francisco J. Olmo - Europa Press

BRUSELAS, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido han puesto este martes firma al acuerdo que normalizará las relaciones de Gibraltar con el bloque comunitario tras años en el limbo por la ruptura del Brexit y que tendrá entre sus principales hitos la supresión esta medianoche de la Verja que durante un siglo separó el Peñón.

El comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, ha sido el encargado de rubricar el Tratado en nombre de los 27, mientras que por parte del Gobierno británico el encargado de firmar ha sido el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

Junto a ellos en la ceremonia en la sede de la Comisión Europea, aunque no han firmado el texto legal, han estado sentados el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ya que, como ocurrió en las rondas políticas de negociación, el primero ha acompañado a la delegación europea y el segundo, a la británica.

La ceremonia de apenas unos minutos ha concluido sin declaraciones a los medios presentes, con una fotografía de los cuatro sosteniendo el Tratado ya firmado, que recoge 336 artículos y varios anexos que, en total, ocupan cerca de un millar de páginas.

Con la firma de Bruselas, el Tratado podrá empezar a aplicarse de manera provisional esta medianoche, mientras se completa el procedimiento de ratificación necesario para su entrada en vigor definitiva, que requiere del lado europeo del aval del Parlamento Europeo en una votación en sesión plenaria, estimada para finales de año.

Con todo, las disposiciones clave del acuerdo podrán aplicarse ya desde su entrada en vigor y, para marcar este paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el miércoles a La Línea de la Concepción (Cádiz) para marcar el fin de la Verja y la supresión de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.