El alcalde de La Línea afirma que el acuerdo con Gibraltar ofrece "seguridad" a los trabajadores

Archivo - El alcalde de la Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez atiende a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez, ha valorado el fin de la Verja de Gibraltar como una "muy buena noticia", especialmente para los miles trabajadores que cruzan la frontera cada día. "Tienen ahora la seguridad de que sus puestos de trabajo se mantienen", ha asegurado.

En una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press, el regidor del municipio gaditano ha celebrado la supresión de la Verja este miércoles 15 de julio, ya que de haberse producido un "Brexit duro" con una frontera no Schengen y "petición de pasaportes", la economía "hubiera caído bastante", con cierre empresas y pérdida de empleo para muchos ciudadanos de ambos países.

No obstante, ha mostrado prudencia sobre asuntos "que se quedan en el aire", como el funcionamiento de los flujos de tráfico o la cotización.

"Hay una buena noticia, y es que en España se ha acabado ya la lista de jurisdicciones no colaborativas a Gibraltar. Esto significa que un trabajador que esté trabajando en Gibraltar y gane menos de 60.000 euros, que es la inmensa mayoría, tiene que presentar declaración de la renta en España, pero no pagar la diferencia entre lo que ha tributado en Gibraltar y lo que debería haber tributado en España", ha explicado el alcalde.

Sin embargo, el "principal fleco" pendiente de solventar en este asunto es la situación para aquellos trabajadores que han cotizado al fondo de pensiones gibraltareño, que cuenta con un sistema diferente al español.

"El residente, una vez que se jubila y entra en Gibraltar, acaba teniendo una aportación social por parte de su gobierno, del nuestro no, y las cotizaciones son bajas y las pensiones, por lo tanto, son irrisorias", ha expuesto.

Preguntado por la soberanía del Peñón, Franco ha aseverado que para la gente de La Línea "como si estuviera ahí la bandera de Japón": "Lo que quieren es tener sus puestos de trabajo y que los clientes gibraltareños vengan a las tiendas, a los bares, y que sigamos con una convivencia".

Asimismo, ha recordado que aunque el dato de desempleo "es terrible" en la zona con aproximadamente 7.600 desempleados en su ciudad, se trata de la "cifra más baja desde el año 2007". "Se está moviendo la economía, estamos también con distintos proyectos en marcha, creo que poco a poco está cambiando, pero necesitamos ayuda para que ese cambio sea una realidad en un plazo breve", ha añadido.

LA UE Y REINO UNIDO FIRMAN EL ACUERDO ESTE MARTES

La Unión Europea y Reino Unido firmarán este martes, 14 de julio, el acuerdo que regirá la relación de la colonia británica con el bloque tras la ruptura por el Brexit; lo que permitirá su entrada en vigor provisional un día después y que se concrete su principal hito, la supresión de la Verja.

La firma corresponderá a la Comisión Europea, que ha sido la que ha negociado en nombre de los Veintisiete, y en concreto a Maros Sefcovic, quien asumió todo el peso de la negociación, mientras que por parte británica se espera que quien acuda sea el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

Además, estarán en Bruselas para asistir al acto --programado para las 13:30 horas-- el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ya que, como ocurrió en las rondas políticas de negociación, el primero ha acompañado a la delegación europea y el segundo, a la británica.

Un día después de que esto ocurra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará a La Línea de la Concepción (Cádiz) junto con Albares para marcar la supresión de la Verja y el fin de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.