UGT y CCOO concreta las movilizaciones propalestinas en los centros de trabajo para el 15 de octubre

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. - Gustavo Valiente - Europa Press

Quieren que no solo se movilicen las calles y han previsto tres intervalos de dos horas para los trabajadores que participen

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han registrado este viernes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social las movilizaciones convocadas para el próximo 15 de octubre en todos los centros de trabajo públicos y privados del país.

"Queremos que la jornada se pueda tratar en los centros de trabajo para demostrar que en España no solo se movilizan las calles", ha aseverado en declaraciones a los periodistas el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

La "jornada de lucha", que contará con asambleas y concentraciones para denunciar los ataques de Israel hacia los palestinos en Gaza y Cisjordania, tendrá lugar en tres ocasiones a lo largo del día, de las 10.00 horas a las 12.00 horas, de 17.00 horas a las 19.00 horas y por último en la madrugada del día siguiente de 02.00 horas a 04.00 horas.

Por su parte, el secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que desde las organizaciones sindicales se pretende "darle una dimensión laboral" a las protestas por Palestina.

"Queremos darle una dimensión laboral porque pensamos que el mundo del trabajo, el mundo de los sindicatos, desde los centros de trabajo tiene que decir también basta ya al genocidio en Gaza y en Palestina", ha manifestado Sordo.

La convocatoria pretende generar movilizaciones en "miles de centros de trabajo", traducidas a actividades como "distintas asambleas, concentraciones en la puerta de los centros de trabajo" y las "movilizaciones que en cada empresa se estimen oportunas".

ISRAEL NO LO HARÍA SIN TRUMP

Por otra parte, desde CCOO se ha criticado el papel que está teniendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los ataques de Israel a Gaza al señalar que lo que sucede en la región "tiene que ver con muchas de las estrategias" que está ejecutando la administración estadounidense.

"Lo que está haciendo Israel en Gaza no lo haría si no tuviera una cobertura más o menos tácita de los Estados Unidos. La administración Trump, ha decidido cargarse cualquier sistema multilateral, cualquier sistema de legalidad internacional e implantar en el mundo la ley del más fuerte", ha concluido Sordo.